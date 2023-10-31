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ارتفاع أسعار المنازل فى الولايات المتحدة للشهر السابع على التوالى

10/31/2023 2:17:37 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار المنازل خلال أغسطس للشهر السابع على التوالي، حيث أدى إحجام أصحاب المنازل عن البيع في ظل زيادة معدلات الرهن العقاري، إلى الحد من المعروض في سوق الإسكان.

وأظهرت بيانات“ستاندرد آند بورز” ارتفاع مؤشر” كايس شيلر” -المعدل موسميًا- لأسعار إعادة بيع المنازل بنسبة 0.9% خلال شهر أغسطس على أساس شهري، في حين سجل المؤشران المركبان المكونان من 10 مدن و20 مدينة زيادة بنسبة 1% لكل منهما.

وقال“كريج جيه ​​لازارا” المدير العام لدى” ستاندرد آند بورز دي جي آي S&P DJI” في بيان:” واصلت أسعار المنازل زيادتها في أغسطس، ويعد المؤشر المركب مرتفعًا بنسبة 2.6% من مستواه قبل عام و6.4% أعلى من مستواه في يناير”.

وفي نفس السياق، أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنازل الصادر عن وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، ارتفاع أسعار المنازل في الولايات المتحدة بنسبة 0.6% على أساس شهري خلال أغسطس، كما زادت بنسبة 5.6% على أساس سنوي.

أرقام

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