ارتفاع أسعار المنازل فى الولايات المتحدة للشهر السابع على التوالى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار المنازل خلال أغسطس للشهر السابع على التوالي، حيث أدى إحجام أصحاب المنازل عن البيع في ظل زيادة معدلات الرهن العقاري، إلى الحد من المعروض في سوق الإسكان.
وأظهرت بيانات“ستاندرد آند بورز” ارتفاع مؤشر” كايس شيلر” -المعدل موسميًا- لأسعار إعادة بيع المنازل بنسبة 0.9% خلال شهر أغسطس على أساس شهري، في حين سجل المؤشران المركبان المكونان من 10 مدن و20 مدينة زيادة بنسبة 1% لكل منهما.
وقال“كريج جيه لازارا” المدير العام لدى” ستاندرد آند بورز دي جي آي S&P DJI” في بيان:” واصلت أسعار المنازل زيادتها في أغسطس، ويعد المؤشر المركب مرتفعًا بنسبة 2.6% من مستواه قبل عام و6.4% أعلى من مستواه في يناير”.
وفي نفس السياق، أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنازل الصادر عن وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، ارتفاع أسعار المنازل في الولايات المتحدة بنسبة 0.6% على أساس شهري خلال أغسطس، كما زادت بنسبة 5.6% على أساس سنوي.
أرقام
MENAFN31102023000202011048ID1107347584
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.