الصين تصدر خطة بشأن إقامة منطقة تجارة حرة تجريبية فى شينجيانج

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدر مجلس الدولة الصيني اليوم الثلاثاء، خطة عامة بشأن إقامة منطقة تجارة حرة تجريبية في شينجيانج، وذلك باعتبارها خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الإصلاح والانفتاح في العصر الجديد.
وتنص الخطة – حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية“شينخوا” – على أن الدولة ستبذل جهودا لبناء منطقة التجارة الحرة لتصبح نموذجا لتعزيز التنمية عالية الجودة في المناطق الوسطى والغربية، ومركزا محوريا لشينجيانغ للاندماج في“التداول المزدوج” للأسواق المحلية والدولية.
وستخدم منطقة التجارة الحرة بناء المنطقة الأساسية لمبادرة الحزام والطريق، وستساعد في بناء“قناة ذهبية” بين آسيا وأوروبا، وستكون نقطة رئيسية لانفتاح الصين غربا، وستسهم بنشاط في بناء مجتمع مصير مشترك بين الصين وآسيا الوسطى.
وستمنح الخطة منطقة التجارة الحرة استقلالية أكبر في الإصلاح، ما يسمح لها باستكشاف طرق مختلفة عن مناطق التجارة الحرة الأخرى، وتنمية وتوسيع الصناعات الفريدة من نوعها في شينجيانغ أو التي تتمتع فيها شينجيانغ بمزايا.
كما تحدد الخطة إجراءات معينة يجب اتخاذها في 25 جانبا، مثل خلق بيئة أعمال من الدرجة الأولى، وتحسين مستويات تيسير التجارة، وتوسيع الصناعات التقليدية ذات المزايا وتعزيزها، وزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول المجاورة.
أ. ش. أ
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