الصين تصدر خطة بشأن إقامة منطقة تجارة حرة تجريبية فى شينجيانج

MENAFN - Al-Borsa News) أصدر مجلس الدولة الصيني اليوم الثلاثاء، خطة عامة بشأن إقامة منطقة تجارة حرة تجريبية في شينجيانج، وذلك باعتبارها خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الإصلاح والانفتاح في العصر الجديد.

وتنص الخطة – حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية“شينخوا” – على أن الدولة ستبذل جهودا لبناء منطقة التجارة الحرة لتصبح نموذجا لتعزيز التنمية عالية الجودة في المناطق الوسطى والغربية، ومركزا محوريا لشينجيانغ للاندماج في“التداول المزدوج” للأسواق المحلية والدولية.

وستخدم منطقة التجارة الحرة بناء المنطقة الأساسية لمبادرة الحزام والطريق، وستساعد في بناء“قناة ذهبية” بين آسيا وأوروبا، وستكون نقطة رئيسية لانفتاح الصين غربا، وستسهم بنشاط في بناء مجتمع مصير مشترك بين الصين وآسيا الوسطى.

وستمنح الخطة منطقة التجارة الحرة استقلالية أكبر في الإصلاح، ما يسمح لها باستكشاف طرق مختلفة عن مناطق التجارة الحرة الأخرى، وتنمية وتوسيع الصناعات الفريدة من نوعها في شينجيانغ أو التي تتمتع فيها شينجيانغ بمزايا.

كما تحدد الخطة إجراءات معينة يجب اتخاذها في 25 جانبا، مثل خلق بيئة أعمال من الدرجة الأولى، وتحسين مستويات تيسير التجارة، وتوسيع الصناعات التقليدية ذات المزايا وتعزيزها، وزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول المجاورة.

أ. ش. أ