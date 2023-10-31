تويوتا تستثمر 8 مليارات دولار فى مصنع للبطاريات بالولايات المتحدة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت شركة“تويوتا موتور” الثلاثاء، إنها سترفع إجمالي استثماراتها في مصنعها لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في ولاية كارولينا الشمالية إلى حوالي 13.9 مليار دولار بحلول عام 2030، الأمر الذي يزيد من فرص العمل إلى أكثر من 5 آلاف وظيفة.

وأوضحت صانعة السيارات اليابانية أنها ستستثمر 8 مليارات دولار أخرى، كما سيضيف التمويل حوالي 3 آلاف فرصة عمل في مصنع البطاريات، والذي وصفته“تويوتا” بأنه“مركز إنتاج بطاريات الليثيوم أيون في أمريكا الشمالية”، بحسب صحيفة“فاينانشال تايمز”.

ويعد هذا الاستثمار هو الأكبر من قبل شركة تصنيع سيارات أجنبية في الولايات المتحدة، منذ إقرار واشنطن قانون الحد من التضخم، والذي تضمن إعانات بقيمة 370 مليار دولار لبناء سلسلة توريد أمريكية للصناعات الخضراء.

وعرضت ولاية كارولينا الشمالية حوافز بقيمة 900 مليون دولار على الأقل لمصنع“تويوتا”، حيث يعد من بين أكبر المشاريع في تاريخ الولاية، ومن المقرر أن يبدأ المصنع عملياته في عام 2025، وسيكون أول مصنع لبطاريات السيارات للشركة على مستوى العالم.

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