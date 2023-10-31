تويوتا تستثمر 8 مليارات دولار فى مصنع للبطاريات بالولايات المتحدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت شركة“تويوتا موتور” الثلاثاء، إنها سترفع إجمالي استثماراتها في مصنعها لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في ولاية كارولينا الشمالية إلى حوالي 13.9 مليار دولار بحلول عام 2030، الأمر الذي يزيد من فرص العمل إلى أكثر من 5 آلاف وظيفة.
وأوضحت صانعة السيارات اليابانية أنها ستستثمر 8 مليارات دولار أخرى، كما سيضيف التمويل حوالي 3 آلاف فرصة عمل في مصنع البطاريات، والذي وصفته“تويوتا” بأنه“مركز إنتاج بطاريات الليثيوم أيون في أمريكا الشمالية”، بحسب صحيفة“فاينانشال تايمز”.
ويعد هذا الاستثمار هو الأكبر من قبل شركة تصنيع سيارات أجنبية في الولايات المتحدة، منذ إقرار واشنطن قانون الحد من التضخم، والذي تضمن إعانات بقيمة 370 مليار دولار لبناء سلسلة توريد أمريكية للصناعات الخضراء.
وعرضت ولاية كارولينا الشمالية حوافز بقيمة 900 مليون دولار على الأقل لمصنع“تويوتا”، حيث يعد من بين أكبر المشاريع في تاريخ الولاية، ومن المقرر أن يبدأ المصنع عملياته في عام 2025، وسيكون أول مصنع لبطاريات السيارات للشركة على مستوى العالم.
أرقام
MENAFN31102023000202011048ID1107347582
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.