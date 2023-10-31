تباين مؤشرى البحرين العام والإسلامى عند الإغلاق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اغلق مؤشر البحرين العام، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 1.929.26، بانخفاض قدره 1.89 نقطة عن معدل الإغلاق السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية، فيما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 720.03 بارتفاع قدره 4.16 نقطة عن معدل إغلاقه السابق.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية“بنا” أن كمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم بلغت مليونا و262 ألفا و603 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 461 ألفا و389 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 46 صفقة.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 43.40% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
أ. ش. أ
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