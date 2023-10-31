تباين مؤشرى البحرين العام والإسلامى عند الإغلاق

MENAFN - Al-Borsa News) اغلق مؤشر البحرين العام، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 1.929.26، بانخفاض قدره 1.89 نقطة عن معدل الإغلاق السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية، فيما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 720.03 بارتفاع قدره 4.16 نقطة عن معدل إغلاقه السابق.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية“بنا” أن كمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم بلغت مليونا و262 ألفا و603 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 461 ألفا و389 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 46 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 43.40% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

أ. ش. أ