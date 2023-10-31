Tuesday, 31 October 2023 10:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تباين مؤشرى البحرين العام والإسلامى عند الإغلاق

10/31/2023 2:17:36 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) اغلق مؤشر البحرين العام، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 1.929.26، بانخفاض قدره 1.89 نقطة عن معدل الإغلاق السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية، فيما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 720.03 بارتفاع قدره 4.16 نقطة عن معدل إغلاقه السابق.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية“بنا” أن كمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم بلغت مليونا و262 ألفا و603 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 461 ألفا و389 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 46 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 43.40% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

أ. ش. أ

MENAFN31102023000202011048ID1107347581

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث