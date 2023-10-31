كامل الوزير: مشروعات النقل لن تتأثر بأزمة انقطاع التيار الكهربائى

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنَّ أزمة انقطاع التيار الكهربائى لن تؤثر على شبكة ومشروعات وزارة النقل على مستوى الجمهورية، مضيفاً أن هناك اتفاقاً وتعاوناً مع وزارة الكهرباء بتخصيص مصدرين للكهرباء (محطة رئيسية ومحطة تبادلية) لإمداد الطاقة لمشروعات الوزارة. أوضح أن وزارة النقل استثمرت نحو 2 تريليون جنيه على جميع مشروعاتها القومية من أجل بناء أكبر شبكة نقل على مستوى الجمهورية، ولم تغفل تأمين إمدادات الطاقة لتلك المشروعات. وتهدف رؤية مصر 2030 للتحول إلى النقل المستدام لذلك يتم تحويل قطاع النقل للتشغيل الكهربائى الكامل تدريجياً، وتستهدف خطة الإنشاء والتشغيل الوصول بالنسبة الأكبر فى الاعتماد على الطاقة المتجددة.
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