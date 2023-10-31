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كامل الوزير: مشروعات النقل لن تتأثر بأزمة انقطاع التيار الكهربائى

10/31/2023 2:17:36 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنَّ أزمة انقطاع التيار الكهربائى لن تؤثر على شبكة ومشروعات وزارة النقل على مستوى الجمهورية، مضيفاً أن هناك اتفاقاً وتعاوناً مع وزارة الكهرباء بتخصيص مصدرين للكهرباء (محطة رئيسية ومحطة تبادلية) لإمداد الطاقة لمشروعات الوزارة. أوضح أن وزارة النقل استثمرت نحو 2 تريليون جنيه على جميع مشروعاتها القومية من أجل بناء أكبر شبكة نقل على مستوى الجمهورية، ولم تغفل تأمين إمدادات الطاقة لتلك المشروعات. وتهدف رؤية مصر 2030 للتحول إلى النقل المستدام لذلك يتم تحويل قطاع النقل للتشغيل الكهربائى الكامل تدريجياً، وتستهدف خطة الإنشاء والتشغيل الوصول بالنسبة الأكبر فى الاعتماد على الطاقة المتجددة.

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