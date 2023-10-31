فيتش تثبت تصنيف مصر للتأمين عند Egy +AA مع نظرة مستقبلية مستقرة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قررت مؤسسة Fitch العالمية تثبيت تصنيف شركة مصر للتأمين عند egy AA+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو أعلى تصنيف قد تمنحه شركة فيتش لمؤسسة مصرية.
وأكد تقرير فيتش، أن شركة مصر للتأمين تتميز بهيكل رأس مال قوى وفقا لنموذج رأس المال الخاص بمؤسسة التصنيف العالمية، حيث بلغ معدل الخسارة شامل كافة المصروفات 96%، بمعدل متوسط بلغ 87% لآخر 5 سنوات ومتوسط العائد على حقوق المساهمين نحو 13%.
كما تشكل الأدوات المالية ذات السيولة العالية نحو 40% من إجمالى المحفظة وخاصة الودائع فى مختلف البنوك المصرية، و29% فى أدوات الدخل الثابت و31% فى الأسهم بنهاية يونيو 2023.
وبلغ إجمالى أقساط الشركة نحو 14 مليار جنيه منها نحو 41% من عملياتها التأمينية خارج مصر عن طريق إعادة التأمين الوارد وبأكبر حصة سوقية في سوق تأمين الممتلكات المصري.
وأكد عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، إن التصنيف يعد بمثابة تأكيد بريادة الشركة نظرًا لمكانتها كأكبر شركة تأمين فى السوق وقاعدتها الرأسمالية القوية وأدائها المالى المتميز واستراتيجية الاستثمار الرشيدة فيها.
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