فيتش تثبت تصنيف مصر للتأمين عند Egy +AA مع نظرة مستقبلية مستقرة

MENAFN - Al-Borsa News) قررت مؤسسة Fitch العالمية تثبيت تصنيف شركة مصر للتأمين عند egy AA+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو أعلى تصنيف قد تمنحه شركة فيتش لمؤسسة مصرية.

وأكد تقرير فيتش، أن شركة مصر للتأمين تتميز بهيكل رأس مال قوى وفقا لنموذج رأس المال الخاص بمؤسسة التصنيف العالمية، حيث بلغ معدل الخسارة شامل كافة المصروفات 96%، بمعدل متوسط بلغ 87% لآخر 5 سنوات ومتوسط العائد على حقوق المساهمين نحو 13%.

كما تشكل الأدوات المالية ذات السيولة العالية نحو 40% من إجمالى المحفظة وخاصة الودائع فى مختلف البنوك المصرية، و29% فى أدوات الدخل الثابت و31% فى الأسهم بنهاية يونيو 2023.

وبلغ إجمالى أقساط الشركة نحو 14 مليار جنيه منها نحو 41% من عملياتها التأمينية خارج مصر عن طريق إعادة التأمين الوارد وبأكبر حصة سوقية في سوق تأمين الممتلكات المصري.

وأكد عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، إن التصنيف يعد بمثابة تأكيد بريادة الشركة نظرًا لمكانتها كأكبر شركة تأمين فى السوق وقاعدتها الرأسمالية القوية وأدائها المالى المتميز واستراتيجية الاستثمار الرشيدة فيها.