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الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة لكنها تسجل خسائر للشهر الثالث على التوالي

10/31/2023 2:17:35 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام آخر جلسات شهر أكتوبر، بدعم من التفاؤل بتباطؤ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو من 4.3% في سبتمبر، إلى 2.9% في قراءة أولية لشهر أكتوبر، ليسجل أدنى مستوى له في نحو عامين.

وبحسب التقدير الأولي للنشاط الاقتصادي في الربع الثالث والصادر من“يوروستات”، ارتفع الناتج المحلي بنسبة 0.1% على أساس فصلي في الاتحاد الأوروبي، بعد أن استقر دون تغيير خلال الربع السابق.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي، انخفاض مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 0.8% على أساس شهري في سبتمبر، خلافًا لتوقعات بنمو بنسبة 0.5%، ويمثل هذا الشهر الرابع على التوالي من عدم رواج تجارة التجزئة، إثر تعثر الإنفاق الاستهلاكي وسط ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

وفي نهاية الجلسة، صعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.6% إلى 433.6 نقطة، لكنه تراجع خلال تداولات الشهر بنسبة 3.7%، ليقلص مكاسبه منذ بداية العام عند 2% تقريبًا، بعد سلسلة خسائر امتدت عبر 3 أشهر.

وزاد“كاك” الفرنسي 0.9% عند 6885 نقطة، وارتفع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.65% عند 14810 نقطة، بينما تراجع“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.1% عند 7321 نقطة.

أرقام

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