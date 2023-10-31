الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة لكنها تسجل خسائر للشهر الثالث على التوالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام آخر جلسات شهر أكتوبر، بدعم من التفاؤل بتباطؤ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو من 4.3% في سبتمبر، إلى 2.9% في قراءة أولية لشهر أكتوبر، ليسجل أدنى مستوى له في نحو عامين.
وبحسب التقدير الأولي للنشاط الاقتصادي في الربع الثالث والصادر من“يوروستات”، ارتفع الناتج المحلي بنسبة 0.1% على أساس فصلي في الاتحاد الأوروبي، بعد أن استقر دون تغيير خلال الربع السابق.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي، انخفاض مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 0.8% على أساس شهري في سبتمبر، خلافًا لتوقعات بنمو بنسبة 0.5%، ويمثل هذا الشهر الرابع على التوالي من عدم رواج تجارة التجزئة، إثر تعثر الإنفاق الاستهلاكي وسط ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
وفي نهاية الجلسة، صعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.6% إلى 433.6 نقطة، لكنه تراجع خلال تداولات الشهر بنسبة 3.7%، ليقلص مكاسبه منذ بداية العام عند 2% تقريبًا، بعد سلسلة خسائر امتدت عبر 3 أشهر.
وزاد“كاك” الفرنسي 0.9% عند 6885 نقطة، وارتفع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.65% عند 14810 نقطة، بينما تراجع“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.1% عند 7321 نقطة.
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