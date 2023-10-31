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الحكومة تفرج عن 121 ألف طن أعلاف بـ60 مليون دولار

10/31/2023 2:15:39 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أفرجت الحكومة عن 121 ألف طن أعلاف، بنحو 60 مليون دولار، خلال أسبوع.

وقال السيد القصير وزير الزراعة، إن الإفراج، الذي تم خلال الفترة من يوم 20 حتى 26 أكتوبر، شمل 88 ألف طن ذرة بنحو 31.6 مليون، و33 ألف طن فول صويا بنحو 24.5 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بنحو 3.6 مليون دولار.

وأوضح أنه بذلك يكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 26 أكتوبر الجاري، 8.4 مليون طن بإجمالي مبلغ 4.1 مليار دولار.

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