الحكومة تفرج عن 121 ألف طن أعلاف بـ60 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أفرجت الحكومة عن 121 ألف طن أعلاف، بنحو 60 مليون دولار، خلال أسبوع.
وقال السيد القصير وزير الزراعة، إن الإفراج، الذي تم خلال الفترة من يوم 20 حتى 26 أكتوبر، شمل 88 ألف طن ذرة بنحو 31.6 مليون، و33 ألف طن فول صويا بنحو 24.5 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بنحو 3.6 مليون دولار.
وأوضح أنه بذلك يكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 26 أكتوبر الجاري، 8.4 مليون طن بإجمالي مبلغ 4.1 مليار دولار.
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