((التموين)) تستورد 3.4 مليون طن قمح منذ بداية العام المالى الحالى

بلغت كمية القمح التى استوردتها الحكومة، عبر وزارة التموين، من مناشئ مختلفة منذ بداية العام المالى الحالى، نحو 3.38 مليون طن، سواء من المناقصات أو الممارسات من قبل هيئة السلع التموينية أوالتعاقد بالأمر المباشر مع الشركات الموردة.

قال مصدر بالوزارة، إن روسيا جاءت فى المرتبة الأولى بين الدول الموردة بكمية 1.8 مليون طن بنسبة 54.74%، بينما جاءت رومانيا فى الترتيب الثانى بكمية 900 ألف طن ونسبة 26.63% وتم استيراد 360 ألف طن من فرنسا بنسبة 10.65% بينما تم استيراد 270 الف طن من بلغاريا بنسبة 7.98%.

أضاف المصدر لـ“البورصة”، أن المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، مولت شراء 2.19 مليون طن، من إجمالى ما تم شراؤه بينما الكمية المتبقية تم تمويلها بتسهيلات موردين سواء 180 أو 270 يوما.

تقوم هيئة السلع التموينية بالشراء عبر الأمر المباشر، فى حالة وجود عروض مميزة من قبل الشركات، بأسعار أقل من المعروض فى الممارسات التى تطرحها الهيئة، مشيرًا إلى أن هناك 16 منشأ تقوم الهيئة بالاستيراد منها فى الوقت الحالى.

ذكر أن الكميات التى يستوردها القطاع الخاص لإنتاج الدقيق الحر استخراج 72%، أكثر من الكميات التى تم شرائها من خلال هيئة السلع التموينية، للوفاء باحتياجات السوق الحر.

فيما قفزت واردات مصر من القمح بنحو 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى إلى 8.34 مليون طن مقابل 6.43 مليون طن فى الفترة ذاتها من 2022.

ويعود توسع الحكومة المصرية فى شراء القمح خلال الفترة الحالية، إلى مخاوف الحكومة من تفاقم التقلبات السياسية فى المنطقة، وفرض عقوبات على الدول التى تستورد منها الحبوب، بجانب تراجع الأسعار العالمية خلال الفترة الحالية بمعدل 32% عن العام الماضي، لذلك فهو وقت مناسب للتحوط.

أشار المصدر إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ مشروع تدشين 60 صومعة حقلية وتستهدف الوزارة توفير سعات تخزينية تكفى لمدة 6 أشهر، سواء للقمح المحلى أو المستورد، موضحًا أن السعات التخزينية الحالية تقدر بنحو 3.5 مليون طن من الصوامع بجانب مليون طن لدى القطاع الخاص.