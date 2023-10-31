4 آلاف جنيه زيادة فى سعر طن الأرز الأبيض خلال أسبوعين

ارتفعت أسعار الأرز الأبيض، بنحو 4 آلاف جنيه للطن؛ نتيجة الزيادات التى لحقت بالأرز الشعير، منذ بداية الأسبوع الجارى. وذكر متعاملون وأصحاب مضارب، أن ارتفاع أسعار الأعلاف، ونقص المعروض منها بجانب اتجاه المزارعين للتخزين تعزز من احتمالات استمرار ارتفاع الأسعار.

قال عبور العطار، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إنَّ أسعار الأرز الأبيض عريض الحبة سجلت نحو 26.5 ألف جنيه لطن الجملة ليصل إلى المستهلك بنحو 30 جنيهاً، مقابل 22.5 ألف جنيه للطن، ما يعكس ارتفاع متوسط أسعار الأرز الأبيض بنحو 4 آلاف جنيه للطن خلال أسبوعين.

أضاف لـ((البورصة))، أن سعر الأرز رفيع الحبة سجل نحو 24 ألف جنيه لطن الجملة ليتراوح السعر للمستهلك بين 26 و28 جنيهاً للكيلو، مقابل 20 ألف جنيه لطن الجملة خلال أسبوعين.

لفت إلى أن الطلب المتزايد الذى يقابله نقص فى المعروض أدى إلى زيادة الأسعار بنسبة 20% خلال أسبوعين.

من جانبه، قال مجدى الوليلى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إنَّ أسعار الأرز الشعير شهدت زيادات متكررة وغير مبررة منذ بداية الأسبوع الحالى ليتراوح سعر الطن رفيع الحبة بين 16 و16.5 ألف جنيه للطن، بينما سجل الطن عريض الحبة 17.8 ألف جنيه كأعلى سعر له على مدار الأسبوع، ما أدى إلى ارتفاع سعر الأرز الأبيض بأنواعه كافة.

شدد ((الوليلى)) على ضرورة تفعيل قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية الخاصة بإبلاغ المضارب بالكميات المخزنة لديها والتفتيش على المضارب من قِبل مديريات التموين.

ذكر مصطفى عبدالجواد، عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات، لـ((البورصة))، أن زيادة سعر الذرة الصفراء أسهمت فى زيادة الطلب على الأرز، لاستخدامه كبديل فى مكونات الأعلاف بجانب تخزين المزارعين ونقص المعروض خاصة، فى ظل وقف الهند أكبر منتج للأرز وقف التصدير فى الوقت الحالى.

قال خالد النجار، رئيس أحد مضارب الأرز بمحافظة كفر الشيخ، إنَّ أسعار الأرز الشعير ارتفعت بنحو ألف جنيه للطن خلال 3 أيام، متأثرة بنقص المعروض، وارتفاع أسعار الأعلاف.

أضاف، فى تصريحات لـ((البورصة))، أن أسعار الأرز الشعير العريض سجلت نحو 17.3 ألف جنيه للطن، مقابل 16.3 ألف جنيه للطن، واقتربت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة من مستويات ((العريض))، لأول مرة من بداية العام لتسجل نحو 17 ألف جنيه للطن؛ بسبب نسب التصافى المرتفعة عن الأرز العريض.

لفت إلى أن ارتفاع أسعار الذرة الصفراء دفع بمخلفات الأرز إلى الزيادة، والتى تمثل نحو 45% منه إلى الزيادة، بجانب عزوف المزارعين عن البيع بعد الصعود المتكرر للأسعار.

أضاف أن المزارع أصبح يتجه لتخزين نحو 70% من إجمالى الكميات، وما زال هناك مساحات تصل إلى 20% دون حصاد، متوقعاً أن تؤثر على توازن الأسعار أو استقرارها خلال الفترة المقبلة.

أضاف نعمانى نصر نعمانى، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة لن تتدخل فى تسعير الأرز، مشيراً إلى أن الأرز سلعة محلية يوجد فائض فى إنتاجها، ولا يوجد مبرر لرفع السعر، وأن الأمر حالياً متروك للغرف التجارية لتحديد سعر عادل مع التجار، مع قيام الجهات الرقابية بدورها فى ضبط الأسعار.