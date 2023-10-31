4 آلاف جنيه زيادة فى سعر طن الأرز الأبيض خلال أسبوعين

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((العطار)): نقص المعروض دفع قفزة الأسعار بمعدل 20%
ارتفعت أسعار الأرز الأبيض، بنحو 4 آلاف جنيه للطن؛ نتيجة الزيادات التى لحقت بالأرز الشعير، منذ بداية الأسبوع الجارى. وذكر متعاملون وأصحاب مضارب، أن ارتفاع أسعار الأعلاف، ونقص المعروض منها بجانب اتجاه المزارعين للتخزين تعزز من احتمالات استمرار ارتفاع الأسعار.
قال عبور العطار، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إنَّ أسعار الأرز الأبيض عريض الحبة سجلت نحو 26.5 ألف جنيه لطن الجملة ليصل إلى المستهلك بنحو 30 جنيهاً، مقابل 22.5 ألف جنيه للطن، ما يعكس ارتفاع متوسط أسعار الأرز الأبيض بنحو 4 آلاف جنيه للطن خلال أسبوعين.
أضاف لـ((البورصة))، أن سعر الأرز رفيع الحبة سجل نحو 24 ألف جنيه لطن الجملة ليتراوح السعر للمستهلك بين 26 و28 جنيهاً للكيلو، مقابل 20 ألف جنيه لطن الجملة خلال أسبوعين.
لفت إلى أن الطلب المتزايد الذى يقابله نقص فى المعروض أدى إلى زيادة الأسعار بنسبة 20% خلال أسبوعين.
من جانبه، قال مجدى الوليلى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إنَّ أسعار الأرز الشعير شهدت زيادات متكررة وغير مبررة منذ بداية الأسبوع الحالى ليتراوح سعر الطن رفيع الحبة بين 16 و16.5 ألف جنيه للطن، بينما سجل الطن عريض الحبة 17.8 ألف جنيه كأعلى سعر له على مدار الأسبوع، ما أدى إلى ارتفاع سعر الأرز الأبيض بأنواعه كافة.
شدد ((الوليلى)) على ضرورة تفعيل قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية الخاصة بإبلاغ المضارب بالكميات المخزنة لديها والتفتيش على المضارب من قِبل مديريات التموين.
ذكر مصطفى عبدالجواد، عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات، لـ((البورصة))، أن زيادة سعر الذرة الصفراء أسهمت فى زيادة الطلب على الأرز، لاستخدامه كبديل فى مكونات الأعلاف بجانب تخزين المزارعين ونقص المعروض خاصة، فى ظل وقف الهند أكبر منتج للأرز وقف التصدير فى الوقت الحالى. ((النجار)): ارتفاع الأعلاف والاتجاه للتخزين يدفعان أسعار الشعير للارتفاع
قال خالد النجار، رئيس أحد مضارب الأرز بمحافظة كفر الشيخ، إنَّ أسعار الأرز الشعير ارتفعت بنحو ألف جنيه للطن خلال 3 أيام، متأثرة بنقص المعروض، وارتفاع أسعار الأعلاف.
أضاف، فى تصريحات لـ((البورصة))، أن أسعار الأرز الشعير العريض سجلت نحو 17.3 ألف جنيه للطن، مقابل 16.3 ألف جنيه للطن، واقتربت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة من مستويات ((العريض))، لأول مرة من بداية العام لتسجل نحو 17 ألف جنيه للطن؛ بسبب نسب التصافى المرتفعة عن الأرز العريض.
لفت إلى أن ارتفاع أسعار الذرة الصفراء دفع بمخلفات الأرز إلى الزيادة، والتى تمثل نحو 45% منه إلى الزيادة، بجانب عزوف المزارعين عن البيع بعد الصعود المتكرر للأسعار.
أضاف أن المزارع أصبح يتجه لتخزين نحو 70% من إجمالى الكميات، وما زال هناك مساحات تصل إلى 20% دون حصاد، متوقعاً أن تؤثر على توازن الأسعار أو استقرارها خلال الفترة المقبلة.
أضاف نعمانى نصر نعمانى، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة لن تتدخل فى تسعير الأرز، مشيراً إلى أن الأرز سلعة محلية يوجد فائض فى إنتاجها، ولا يوجد مبرر لرفع السعر، وأن الأمر حالياً متروك للغرف التجارية لتحديد سعر عادل مع التجار، مع قيام الجهات الرقابية بدورها فى ضبط الأسعار.
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