صادرات الصناعات الغذائية المصرية تسجل نحو 4 مليارات دولار بأول 9 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News) الصادرات إلى السودان في المرتبة الأولى.. وواردات أمريكا تتراجع 9%
ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية، بأول 9 أشهر من عام 2023، بنحو 14%، بقيمة 464 مليون دولار لتبلغ نحو 3.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2022.
وتعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة. صادرات يوليو الأعلى.. وتراجع صادرات أبريل 10%
وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات شهر يناير بلغت نحو 369 مليون دولار بنسبة نمو 15%، مقارنة بصادرات شهر يناير 2022 والتي بلغت 321 مليون دولار، كما بلغت صادرات شهر فبراير نحو 387 مليون دولار بنسبة نمو 5% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2022 والتي بلغت 369 مليون دولار، وبلغت صادرات مارس نحو 445 مليون دولار بنسبة نمو 2%.
وبلغت صادرات شهر أبريل 381 مليون دولار بنسبة تراجع 10%، وبلغت صادرات شهر مايو 497 مليون دولار بنسبة نمو 23%، وبلغت صادرات شهر يونيو 442 مليون دولار بنسبة نمو 7%، وبلغت صادرات شهر يوليو نحو 484 مليون دولار بنسبة نمو 63%، مقارنة بصادرات شهر يوليو 2022 البالغة 297 مليون دولار.
وأشار التقرير، إلى أن صادرات شهر أغسطس بلغت نحو 505 ملايين دولار بنسبة نمو 28% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2022 البالغة 395، وبلغت صادرات شهر سبتمبر نحو 373 مليون دولار، محققة نسبة نمو 3%؛ مقارنة بصادرات سبتمبر 2022 التي بلغت 361 مليون دولار.
وتربعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة خلال أول تسعة أشهر؛ بقيمة 2.127 مليار دولار، تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 21%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 666 مليون دولار بنسبة نمو 11%، وتمثل 17% من إجمالي الصادرات، ويليه الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 324 مليون دولار، وتمثل 8% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 15%.
وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الرابعة بقيمة 174 مليون دولار، تمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة تراجع بلغت 9%، سجلت باقي المجموعات الدولية 591 مليون دولار، والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية ومحققة نسبة نمو 1%. 15 دولة تمثل 62% من الصادرات
أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية، فقد احتلت السودان المركز الأول بقيمة 393 مليون دولار، وبنسبة نمو 164%، وقيمة نمو 244 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022، يليها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بقيمة صادرات 305 ملايين دولار، ونسبة تراجع 4%، وجاءت فلسطين في المركز الثالث بقيمة 198 مليون دولار ونسبة نمو 34%، وفي المرتبة الرابعة ليبيا بقيمة 194 مليون دولار ونسبة نمو 23%.
وذكر التقرير أن إجمالي صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى أمريكا بلغت نحو 174 مليون دولار، بنسبة تراجع 9%، فيما بلغت إلى اليمن نحو 146 مليون دولار، بنسبة نمو 14%، وإلى الأردن بنحو 144 مليون دولار، ونسبة نمو 6%، ثم العراق بقيمة 134 مليون دولار، ونسبة نمو 30%، ثم إيطاليا بقيمة 132 مليون دولار، ونسبة نمو 69%، تلاها الجزائر، بقيمة 109 ملايين دولار ونسبة تراجع 8%.
وأشار إلى أن صادرات مصر إلى الإمارات العربية المتحدة بلغت 108 ملايين دولار بارتفاع بلغ 12%، فيما احتلت هولندا المرتبة الثانية عشر بنحو 104 ملايين دولار، بنسبة نمو 1%، تلاها الصين بقيمة 103 ملايين دولار، ونسبة تراجع 4%، ثم إسبانيا بقيمة 86 مليون دولار، ونسبة نمو 45%، وألمانيا في المركز الخامس عشر بقيمة 82 مليون دولار، ونسبة تراجع 2%.
وتمثل صادرات الدول الخمسة عشر الموضحة نسبة 62% من إجمالي صادرات القطاع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
وبالنسبة لأهم السلع الغذائية التي تم تصديرها خلال الأشهر التسعة الأول من عام 2023، جاءت مركزات صناعة المشروبات الغازية في المركز الأول، بقيمة 394 مليون دولار، والدقيق والنشاء ومنتجات المطاحن بقيمة 373 مليون دولار، وسكر وجلوكوز ولاكتوز بقيمة 364 مليون دولار، والفراولة المجمدة بقيمة 284 مليون دولار، وأغذية محضرة للحيوان بقيمة 190 مليون دولار، ثم بسكويت ومحضرات أساسها الحبوب بقيمة 159 مليون دولار، وتلاها الخضار المجمد بقيمة 150 مليون دولار.
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