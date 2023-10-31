صادرات الصناعات الغذائية المصرية تسجل نحو 4 مليارات دولار بأول 9 أشهر

ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية، بأول 9 أشهر من عام 2023، بنحو 14%، بقيمة 464 مليون دولار لتبلغ نحو 3.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2022.

وتعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة.

وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات شهر يناير بلغت نحو 369 مليون دولار بنسبة نمو 15%، مقارنة بصادرات شهر يناير 2022 والتي بلغت 321 مليون دولار، كما بلغت صادرات شهر فبراير نحو 387 مليون دولار بنسبة نمو 5% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2022 والتي بلغت 369 مليون دولار، وبلغت صادرات مارس نحو 445 مليون دولار بنسبة نمو 2%.

وبلغت صادرات شهر أبريل 381 مليون دولار بنسبة تراجع 10%، وبلغت صادرات شهر مايو 497 مليون دولار بنسبة نمو 23%، وبلغت صادرات شهر يونيو 442 مليون دولار بنسبة نمو 7%، وبلغت صادرات شهر يوليو نحو 484 مليون دولار بنسبة نمو 63%، مقارنة بصادرات شهر يوليو 2022 البالغة 297 مليون دولار.

وأشار التقرير، إلى أن صادرات شهر أغسطس بلغت نحو 505 ملايين دولار بنسبة نمو 28% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2022 البالغة 395، وبلغت صادرات شهر سبتمبر نحو 373 مليون دولار، محققة نسبة نمو 3%؛ مقارنة بصادرات سبتمبر 2022 التي بلغت 361 مليون دولار.

وتربعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة خلال أول تسعة أشهر؛ بقيمة 2.127 مليار دولار، تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 21%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 666 مليون دولار بنسبة نمو 11%، وتمثل 17% من إجمالي الصادرات، ويليه الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 324 مليون دولار، وتمثل 8% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 15%.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الرابعة بقيمة 174 مليون دولار، تمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة تراجع بلغت 9%، سجلت باقي المجموعات الدولية 591 مليون دولار، والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية ومحققة نسبة نمو 1%.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية، فقد احتلت السودان المركز الأول بقيمة 393 مليون دولار، وبنسبة نمو 164%، وقيمة نمو 244 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022، يليها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بقيمة صادرات 305 ملايين دولار، ونسبة تراجع 4%، وجاءت فلسطين في المركز الثالث بقيمة 198 مليون دولار ونسبة نمو 34%، وفي المرتبة الرابعة ليبيا بقيمة 194 مليون دولار ونسبة نمو 23%.

وذكر التقرير أن إجمالي صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى أمريكا بلغت نحو 174 مليون دولار، بنسبة تراجع 9%، فيما بلغت إلى اليمن نحو 146 مليون دولار، بنسبة نمو 14%، وإلى الأردن بنحو 144 مليون دولار، ونسبة نمو 6%، ثم العراق بقيمة 134 مليون دولار، ونسبة نمو 30%، ثم إيطاليا بقيمة 132 مليون دولار، ونسبة نمو 69%، تلاها الجزائر، بقيمة 109 ملايين دولار ونسبة تراجع 8%.

وأشار إلى أن صادرات مصر إلى الإمارات العربية المتحدة بلغت 108 ملايين دولار بارتفاع بلغ 12%، فيما احتلت هولندا المرتبة الثانية عشر بنحو 104 ملايين دولار، بنسبة نمو 1%، تلاها الصين بقيمة 103 ملايين دولار، ونسبة تراجع 4%، ثم إسبانيا بقيمة 86 مليون دولار، ونسبة نمو 45%، وألمانيا في المركز الخامس عشر بقيمة 82 مليون دولار، ونسبة تراجع 2%.

وتمثل صادرات الدول الخمسة عشر الموضحة نسبة 62% من إجمالي صادرات القطاع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

وبالنسبة لأهم السلع الغذائية التي تم تصديرها خلال الأشهر التسعة الأول من عام 2023، جاءت مركزات صناعة المشروبات الغازية في المركز الأول، بقيمة 394 مليون دولار، والدقيق والنشاء ومنتجات المطاحن بقيمة 373 مليون دولار، وسكر وجلوكوز ولاكتوز بقيمة 364 مليون دولار، والفراولة المجمدة بقيمة 284 مليون دولار، وأغذية محضرة للحيوان بقيمة 190 مليون دولار، ثم بسكويت ومحضرات أساسها الحبوب بقيمة 159 مليون دولار، وتلاها الخضار المجمد بقيمة 150 مليون دولار.