عجز الميزان التجاري لمصر يتراجع إلى 3.88 مليار دولار خلال أغسطس

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت بيانات، أن قيـمة العجز في الميزان التجاري لمصر بلغت 3.88 مليار دولار خـلال شهر أغسطس الماضي، مقابل 4.99 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق، بانخفاض قدرت 22.3%.

جاء ذلك في النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية لشهر أغسطس الصادرة عن لجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء.

وأظهرت البيانات، انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 1.9%، حيـث بلغـت 3.36 مليـار دولار خـلال شهــر أغسطس الماضي، مقابل 3.43 مليار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـــق.

ويرجــع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السـلــع وأهــمها، منتجات البترول بنسبــة 61.5%، وأسمدة بنسبة 44.2%، ولدائــن بأشكالها الأولية بنسبة 7.3%، وسجـاد وكليـم بنسبة 4.8%.

وأوضحت النشرة ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع خــلال شهر أغسطس الماضي مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا، بترول خام بنسبة 70.6%، وملابس جاهزه بنسبة 5.8%، وعجائن ومحضرات غذائية بنسبة 42.8%، وفواكه طازجة بنسبـة 29.3%.

وتراجعت قيمـة الواردات بنسبة 14.0%، حيث بلغــت 7.24 مليار دولار خــلال شهــر أغسطس الماضي، مقابــل 8.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويرجـع ذلـك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلــع وأهمهـا، منتجات البتـرول بنسبة 0.7%، والبترول الخــام بنسبة 42.6%، وقمــح بنسبة 29.8%، ولـدائن بأشكالها الأولية بنسبة 44.8%.

وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس الماضي مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابـق وأهمها، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 15.9%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 5.4%، وسيارات ركوب بنسبـة 124.4%، ونحاس ومصنوعاته بنسبة 53.7%.

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