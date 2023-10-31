عجز الميزان التجاري لمصر يتراجع إلى 3.88 مليار دولار خلال أغسطس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت بيانات، أن قيـمة العجز في الميزان التجاري لمصر بلغت 3.88 مليار دولار خـلال شهر أغسطس الماضي، مقابل 4.99 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق، بانخفاض قدرت 22.3%.
جاء ذلك في النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية لشهر أغسطس الصادرة عن لجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء.
وأظهرت البيانات، انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 1.9%، حيـث بلغـت 3.36 مليـار دولار خـلال شهــر أغسطس الماضي، مقابل 3.43 مليار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـــق.
ويرجــع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السـلــع وأهــمها، منتجات البترول بنسبــة 61.5%، وأسمدة بنسبة 44.2%، ولدائــن بأشكالها الأولية بنسبة 7.3%، وسجـاد وكليـم بنسبة 4.8%.
وأوضحت النشرة ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع خــلال شهر أغسطس الماضي مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا، بترول خام بنسبة 70.6%، وملابس جاهزه بنسبة 5.8%، وعجائن ومحضرات غذائية بنسبة 42.8%، وفواكه طازجة بنسبـة 29.3%.
وتراجعت قيمـة الواردات بنسبة 14.0%، حيث بلغــت 7.24 مليار دولار خــلال شهــر أغسطس الماضي، مقابــل 8.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
ويرجـع ذلـك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلــع وأهمهـا، منتجات البتـرول بنسبة 0.7%، والبترول الخــام بنسبة 42.6%، وقمــح بنسبة 29.8%، ولـدائن بأشكالها الأولية بنسبة 44.8%.
وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس الماضي مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابـق وأهمها، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 15.9%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 5.4%، وسيارات ركوب بنسبـة 124.4%، ونحاس ومصنوعاته بنسبة 53.7%.
أ ش أ
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