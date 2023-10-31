6 شاحنات أدوية ومعدات طبية من الأردن إلى فلسطين

(MENAFN
- Palestine News Network )
عمان/PNN/سيرت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الثلاثاء، 6 شاحنات من الأدوية والمعدات والاحتياجات الطبية إلى دولة فلسطين عبر معبر الكرامة، بتوجيهات من العاهل الأردني عبدالله الثاني.
وقال وزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين، إن المساعدات الطبية للضفة الغربية، تأتي استجابة للتوجيهات الملكية بدعم وزارة الصحة الفلسطينية، في ظل نقص الأدوية والمعدات الطبية، نتيجة التضييق والإجراءات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.
وقال وزير الصحة الأردني، انه تم تحديد الأدوية والمستلزمات الطبية المرسلة، بعد أن استلمنا قوائم باحتياجاتها، مضيفا أن هناك مساعدات في طريقها إلى قطاع غزة أيضا.
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