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6 شاحنات أدوية ومعدات طبية من الأردن إلى فلسطين

10/31/2023 2:15:09 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) عمان/PNN/سيرت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الثلاثاء، 6 شاحنات من الأدوية والمعدات والاحتياجات الطبية إلى دولة فلسطين عبر معبر الكرامة، بتوجيهات من العاهل الأردني عبدالله الثاني.

وقال وزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين، إن المساعدات الطبية للضفة الغربية، تأتي استجابة للتوجيهات الملكية بدعم وزارة الصحة الفلسطينية، في ظل نقص الأدوية والمعدات الطبية، نتيجة التضييق والإجراءات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.

وقال وزير الصحة الأردني، انه تم تحديد الأدوية والمستلزمات الطبية المرسلة، بعد أن استلمنا قوائم باحتياجاتها، مضيفا أن هناك مساعدات في طريقها إلى قطاع غزة أيضا.


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