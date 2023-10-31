مصر تدين الاستهداف الإسرائيلي لمخيم جباليا

(MENAFN
- Palestine News Network )
القاهرة/PNN/أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، "الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني" الذي طال مربعا سكنيا في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.
واعتبرت الخارجية المصرية في بيان لها، هذا الاستهداف انتهاكا صارخا جديدا للقوات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يزيد من الأزمة الراهنة تعقيدا ويُنذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على كافة المستويات.
وحذرت مصر من استمرار تلك الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين في أماكن إيوائهم وبمحيط المراكز والمستشفيات الطبية التي يلجأون إليها هربا من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، ودون أي اكتراث بالأرواح، وبشكل يفاقم من الأوضاع الإنسانية المتأزمة والمتدهورة في القطاع.
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