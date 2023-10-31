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مصر تدين الاستهداف الإسرائيلي لمخيم جباليا

10/31/2023 2:15:09 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN/أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، "الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني" الذي طال مربعا سكنيا في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

واعتبرت الخارجية المصرية في بيان لها، هذا الاستهداف انتهاكا صارخا جديدا للقوات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يزيد من الأزمة الراهنة تعقيدا ويُنذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على كافة المستويات.

وحذرت مصر من استمرار تلك الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين في أماكن إيوائهم وبمحيط المراكز والمستشفيات الطبية التي يلجأون إليها هربا من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، ودون أي اكتراث بالأرواح، وبشكل يفاقم من الأوضاع الإنسانية المتأزمة والمتدهورة في القطاع.


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