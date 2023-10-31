الأردن يدين العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مخيم جباليا

MENAFN - Palestine News Network ) عمان/PNN/أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مخيم جباليا في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء، محملة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية عن هذا التطور الخطير.

كما أدانت الوزارة التصعيد المستمر في الضفة الغربية المحتلة وتصاعد إرهاب المستعمرين الإسرائيليين ضد المواطنين الفلسطينيين.

‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، رفض وإدانة المملكة لهذا الفعل الذي يتنافى مع كل القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل عن ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين ووقف حربها العبثية على قطاع غزة، مؤكدا ضرورة الالتزام بالقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة تكاتف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة.

وشدد الناطق الرسمي على أن استمرار هذه الحرب الإسرائيلية وعبثيتها والاجتياح البري للقطاع والحصار المفروض عليه، يمثل عقابا جماعيا لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة، وجريمة حرب، ويدفع المنطقة كلها باتجاه الهاوية.

وقال إن العدوان الإسرائيلي والإجراءات غير المسؤولة التي تتنافى مع كل القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لن تحقق الأمن للإسرائيليين.



