الأردن يدين العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مخيم جباليا

(MENAFN
- Palestine News Network )
عمان/PNN/أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مخيم جباليا في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء، محملة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية عن هذا التطور الخطير.
كما أدانت الوزارة التصعيد المستمر في الضفة الغربية المحتلة وتصاعد إرهاب المستعمرين الإسرائيليين ضد المواطنين الفلسطينيين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، رفض وإدانة المملكة لهذا الفعل الذي يتنافى مع كل القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل عن ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين ووقف حربها العبثية على قطاع غزة، مؤكدا ضرورة الالتزام بالقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة تكاتف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة.
وشدد الناطق الرسمي على أن استمرار هذه الحرب الإسرائيلية وعبثيتها والاجتياح البري للقطاع والحصار المفروض عليه، يمثل عقابا جماعيا لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة، وجريمة حرب، ويدفع المنطقة كلها باتجاه الهاوية.
وقال إن العدوان الإسرائيلي والإجراءات غير المسؤولة التي تتنافى مع كل القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لن تحقق الأمن للإسرائيليين.
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