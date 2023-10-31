اشتية: لتتوقف المجازر المروعة المرتكبة بحق شعبنا في قطاع غزة فورا

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالعمل الجاد والعاجل على الوقف الفوري للمجازر المروعة التي ترتكبها إسرائيل بحق أبناء شعبنا منذ 25 يوما في قطاع غزة، التي خلفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين والمفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
وأضاف اشتية أن ما يجري في قطاع غزة تطهير عرقي ومحاولة للتهجير القسري تمارسها آلة البطش الإسرائيلية بالقتل والترويع وتدمير البيوت على رؤوس ساكينها.
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