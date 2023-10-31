مسيرة جماهيرية في نابلس تنديدا بمجازر الاحتلال في قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/خرجت مسيرة مسيرة جماهيرية في مدينة نابلس، مساء اليوم الثلاثاء، تنديدا بالمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة.
وهتف المشاركون في المسيرة، التي نظمت على دوار الشهداء وسط المدينة، بالشعارات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال، والمطالبة بتوفير الحماية لأبناء شعبنا الذي يتعرض للمجازر في قطاع غزة، والضفة الغربية.
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