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مسيرة جماهيرية في نابلس تنديدا بمجازر الاحتلال في قطاع غزة

10/31/2023 2:15:08 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/خرجت مسيرة مسيرة جماهيرية في مدينة نابلس، مساء اليوم الثلاثاء، تنديدا بالمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وهتف المشاركون في المسيرة، التي نظمت على دوار الشهداء وسط المدينة، بالشعارات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال، والمطالبة بتوفير الحماية لأبناء شعبنا الذي يتعرض للمجازر في قطاع غزة، والضفة الغربية.


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