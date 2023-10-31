إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات جنوب نابلس

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات جنوب نابلس
التاريخ
10/31/2023 2:15:07 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/ أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات في قرية أودلا، جنوب نابلس.
وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن شابا أصيب برصاص الاحتلال في يده، خلال المواجهات التي اندلعت في القرية، نقل على إثرها إلى المستشفى.
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