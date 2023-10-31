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إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات جنوب نابلس

10/31/2023 2:15:07 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/ أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات في قرية أودلا، جنوب نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن شابا أصيب برصاص الاحتلال في يده، خلال المواجهات التي اندلعت في القرية، نقل على إثرها إلى المستشفى.


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