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فتح في سلفيت تنظم مسيرة دعم وإسناد لأهلنا في قطاع غزة

10/31/2023 2:15:07 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN/شاركت جموع غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة سلفيت، مساء اليوم الثلاثاء، في مسيرة بمدينة سلفيت، دعما وإسنادا لأهلنا في قطاع غزة.

وانطلقت المسيرة التي دعت إليها حركة "فتح"- إقليم سلفيت، من الساحة العامة، وجابت شوارع المدينة، منددة بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، وآخرها مجزرة مخيم جباليا التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.

وندد المشاركون في المسيرة بالصمت الدولي إزاء كل ما تقترفه آلة البطش الإسرائيلية من قتل وقصف وتشريد، مطالبين برص الصفوف أمام العدوان المجرم وتوحيد الجهود من قبل كافة أبناء شعبنا لرد العدوان والصمود في وجه نوايا الاحتلال الخبيثة لتهجير أبناء القطاع، واعتداءات المستعمرين في الضفة.


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