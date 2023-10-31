فتح في سلفيت تنظم مسيرة دعم وإسناد لأهلنا في قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN/شاركت جموع غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة سلفيت، مساء اليوم الثلاثاء، في مسيرة بمدينة سلفيت، دعما وإسنادا لأهلنا في قطاع غزة.
وانطلقت المسيرة التي دعت إليها حركة "فتح"- إقليم سلفيت، من الساحة العامة، وجابت شوارع المدينة، منددة بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، وآخرها مجزرة مخيم جباليا التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.
وندد المشاركون في المسيرة بالصمت الدولي إزاء كل ما تقترفه آلة البطش الإسرائيلية من قتل وقصف وتشريد، مطالبين برص الصفوف أمام العدوان المجرم وتوحيد الجهود من قبل كافة أبناء شعبنا لرد العدوان والصمود في وجه نوايا الاحتلال الخبيثة لتهجير أبناء القطاع، واعتداءات المستعمرين في الضفة.
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