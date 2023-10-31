طالت ٤٠٠ فلسطيني بين شهيد وجريح مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال في مخيم جباليا

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN / ارتكب جيش الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء مجدرة جديدة راح ضحيتها اكثر من مئة شهيد ومئات الجرحى والمصابين والمفقودين.

وقامت قوات الاحتلال الاسرائيل بقصف حي سكني كامل في مركز مخيم جباليا ونو حي ابو طلعت التلولي وسط المخيم وهي المنطقة الاكثر كثافة سكانية حيث تم تدمير نحو خمسين منزل بشكل كامل حيث لم يستطع المواطنون التعرف على منازلهم واقاربهم الذين استشهدوا في الحي والمربع السكني في وسط المخيم .

من جهته قال الصحفي رمزي ابو العصمان ان قوات الاحتلال ابادت الحي بعد ان قامت بقصف قلب معسكر حباليا وهي المنطقة التي تعد الاكثر كثافة سكانية.

واوضح الصحفي ابو ادعمصان انه تم قصف المنطقة بعدة قذائف ضخمة ادت لابادة المخيم بشكل كامل حيث لم يستطع التعرف على البيوت التي اختفى االبيتها بعد ان احدثت القنابل فجوات بقطر ١٠ الى ١٥ متر لكل فجوة.

واكد ان هناك المئات من الشهداء والجرحى تحت الانقاض في هذه المجزرة حيث تعمل قوات الدفاع المدني المنهكة والتي تفتقر للمعدات والامكانيات على انتشال الجثامين والجرحى مشيرا الى ان المشهد ماساوي جدا.

وقال ان اهالي المنين توجهوا الى المشفى ليجدوا جثامين الشهداء مسجاة على الارض بعضهم معروف وبعضهم غير معروف مشيرا الى انه يصعب وصف المجزرة.

من ناحيته المتحدث باسم وزارة الداخلية قال في مؤتمر صحفي ان المجزرة التي نفذها الاحتلال خلفت مئات الشهداء والجرحى بعد ان تم تدمير الحي بشكل كامل.

واضاف المتحدث باسم الداخلية في قطاع غزة ان قوات الاحتلال قصفت المنطبة بست قنابل امريكية الصنع تزن كل قنبلة طن حيث تم تدمير حي سكني كامل في مخيم جباليا.

وقال ان حجم الدمار كبير وانه يتوقع ان يصل عدد الشهداء تلى اربعمائة شهيد وجريح مشددا على ان هذه المجزرة تضاف لسلسلة المجازر الاسرائيلية التي يصمت العالم عليها وتقوم بعض الدول بدعمها.



