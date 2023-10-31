بنك البركة يواصل دعمه للسيدات من خلال مبادرة البركة فيكى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > يشارك بنك البركة فى فعاليات شهر التوعية بسرطان الثدى، والتى تتم فى أكتوبر من كل عام، وذلك فى إطار مبادرة البركة فيكى التى أطلقها البنك فى بداية العام الحالى ولإيمانه بأهمية دور المرأة المصرية والتى تعتبر محور أساسى فى المجتمع، واستكمالاً لدعمه المستمر لمؤسسة بهية.

ويأتى ذلك انطلاقاً من حرص البنك على رفع الوعى المجتمعى بالكشف المبكر والوقاية من مرض سرطان الثدى وخلق قيم المشاركة فى المجتمع المصرى، وتأتى هذه المشاركة الفعالة فى التنمية المجتمعية وتوفير الدعم لمحاربات سرطان الثدى، ودعم وتمكين المرأة المصرية على جميع المستويات.

وفى اليوم العالمى للتوعية ضد مرض سرطان الثدى قام البنك بإنارة المقر الرئيسى له باللون الوردى وهو اللون الرسمى لحملة التوعية بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات التى قام بها البنك والموظفات خلال شهر أكتوبر ومنها: تنظيم زيارة لمستشفى بهية بهدف تقديم الدعم المعنوى لمحاربات السرطان، وإجراء كشف مبكر للموظفات ممن تفوق أعمارهن الـ40 عاماً، وكذلك تنظيم جلسة توعية لهن.

كما وقع بنك البركة بروتوكول تعاون مع مؤسسة بهية خلال المؤتمر التوعوى مؤخرا حيث وقع البروتوكول مصطفى العروسى نائب الرئيس التنفيذى لبنك البركة وتامر شوقى رئيس مجلس الأمناء بحضور أعضاء من مجلس إدارة المؤسسة وفريق من إدارة التسويق والاتصال المؤسسى حيث سيقوم البنك بالتكفل بـ100 جلسة كيماوى، إدراكاً من بنك البركة لحجم التأثير الإيجابى الذى تصنعه مؤسسة بهية على حياة المحاربات.