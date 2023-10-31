بنك البركة يواصل دعمه للسيدات من خلال مبادرة البركة فيكى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
يشارك بنك البركة فى فعاليات شهر التوعية بسرطان الثدى، والتى تتم فى أكتوبر من كل عام، وذلك فى إطار مبادرة البركة فيكى التى أطلقها البنك فى بداية العام الحالى ولإيمانه بأهمية دور المرأة المصرية والتى تعتبر محور أساسى فى المجتمع، واستكمالاً لدعمه المستمر لمؤسسة بهية.
ويأتى ذلك انطلاقاً من حرص البنك على رفع الوعى المجتمعى بالكشف المبكر والوقاية من مرض سرطان الثدى وخلق قيم المشاركة فى المجتمع المصرى، وتأتى هذه المشاركة الفعالة فى التنمية المجتمعية وتوفير الدعم لمحاربات سرطان الثدى، ودعم وتمكين المرأة المصرية على جميع المستويات.
وفى اليوم العالمى للتوعية ضد مرض سرطان الثدى قام البنك بإنارة المقر الرئيسى له باللون الوردى وهو اللون الرسمى لحملة التوعية بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات التى قام بها البنك والموظفات خلال شهر أكتوبر ومنها: تنظيم زيارة لمستشفى بهية بهدف تقديم الدعم المعنوى لمحاربات السرطان، وإجراء كشف مبكر للموظفات ممن تفوق أعمارهن الـ40 عاماً، وكذلك تنظيم جلسة توعية لهن.
كما وقع بنك البركة بروتوكول تعاون مع مؤسسة بهية خلال المؤتمر التوعوى مؤخرا حيث وقع البروتوكول مصطفى العروسى نائب الرئيس التنفيذى لبنك البركة وتامر شوقى رئيس مجلس الأمناء بحضور أعضاء من مجلس إدارة المؤسسة وفريق من إدارة التسويق والاتصال المؤسسى حيث سيقوم البنك بالتكفل بـ100 جلسة كيماوى، إدراكاً من بنك البركة لحجم التأثير الإيجابى الذى تصنعه مؤسسة بهية على حياة المحاربات.
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