عجز صافى الأصول الأجنبية لمصر يرتفع 890 مليون دولار خلال سبتمبر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > اتسع عجز صافى الأصول الأجنبية فى مصر بنحو 890 مليون دولار خلال سبتمبر الماضى ليرتد للمستويات قريبة مما كان عليه فى يونيو 2023، ويتراجع عن معظم الزيادة التى حققها خلال آخر شهرين.

وسجل العجز فى صافى الأصول الأجنبية 26.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 25.97 مليار دولار بنهاية أغسطس.

وتوزع ما بين 10.5 مليار دولار لدى البنك المركزى ونحو 16.6 مليار دولار لدى البنوك التجارية.

وكان عجز صافى الأصول الأجنبية قد انخفض خلال الشهرين الماضيين، لكنه عاود الزيادة مدفوعًا بارتفاع قدره مليار دولار لدى البنك المركزى، إذ ارتفعت الإلتزامات عليه بالعملة الأجنبية 1.1 مليار دولار، فى الوقت الذى زادت فيه الأصول بنحو 75 مليون دولار.

ووصلت الأصول الأجنبية لدى“المركزى”إلى 34.1 مليار دولار فيما بلغت الالتزامات نحو 44.6 مليار دولار.

وأبرم البنك المركزى اتفاقية مبادلة عملة مع الإمارات بقيمة 1.4 مليار دولار خلال الشهر الماضى ودخلت حصيلتها خزانة المركزى.

فى الوقت نفسه، تراجع العجز لدى البنوك التجارية بنحو 176 مليون دولار بدعم من اتساع الأصول بقيمة 287 مليون دولار وزيادة الالتزامات بوتيرة أقل عند 111 مليون دولار.

وبلغت الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية 13.4 مليار دولار فيما وصلت الالتزامات 29.8 مليار دولار.

ولا تعبر الأصول الأجنبية عن وضع السيولة فى السوق؛ لأن 95% من الالتزامات بالعملة الأجنبية ديون متوسطة وطويلة الأجل، لكنها تعكس خللاً هيكلياً فى موارد والتزامات القطاع المصرفى بالعملة الأجنبية.