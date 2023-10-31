عجز صافى الأصول الأجنبية لمصر يرتفع 890 مليون دولار خلال سبتمبر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
اتسع عجز صافى الأصول الأجنبية فى مصر بنحو 890 مليون دولار خلال سبتمبر الماضى ليرتد للمستويات قريبة مما كان عليه فى يونيو 2023، ويتراجع عن معظم الزيادة التى حققها خلال آخر شهرين.
وسجل العجز فى صافى الأصول الأجنبية 26.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 25.97 مليار دولار بنهاية أغسطس.
وتوزع ما بين 10.5 مليار دولار لدى البنك المركزى ونحو 16.6 مليار دولار لدى البنوك التجارية.
وكان عجز صافى الأصول الأجنبية قد انخفض خلال الشهرين الماضيين، لكنه عاود الزيادة مدفوعًا بارتفاع قدره مليار دولار لدى البنك المركزى، إذ ارتفعت الإلتزامات عليه بالعملة الأجنبية 1.1 مليار دولار، فى الوقت الذى زادت فيه الأصول بنحو 75 مليون دولار.
ووصلت الأصول الأجنبية لدى“المركزى”إلى 34.1 مليار دولار فيما بلغت الالتزامات نحو 44.6 مليار دولار.
وأبرم البنك المركزى اتفاقية مبادلة عملة مع الإمارات بقيمة 1.4 مليار دولار خلال الشهر الماضى ودخلت حصيلتها خزانة المركزى.
فى الوقت نفسه، تراجع العجز لدى البنوك التجارية بنحو 176 مليون دولار بدعم من اتساع الأصول بقيمة 287 مليون دولار وزيادة الالتزامات بوتيرة أقل عند 111 مليون دولار.
وبلغت الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية 13.4 مليار دولار فيما وصلت الالتزامات 29.8 مليار دولار.
ولا تعبر الأصول الأجنبية عن وضع السيولة فى السوق؛ لأن 95% من الالتزامات بالعملة الأجنبية ديون متوسطة وطويلة الأجل، لكنها تعكس خللاً هيكلياً فى موارد والتزامات القطاع المصرفى بالعملة الأجنبية.
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