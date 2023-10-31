المركزى المصرى يحصل على مليار دولار من بنك التنمية الصينى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) > محفظة تمويلات البنك لمصر تتجاوز 6.48 مليار دولار
صرف بنك التنمية الصينى 7 مليارات يوان صينى تعادل 957 مليون دولار للبنك المركزى المصرى قيمة اتفاقية قرض وقعه الطرفان على هامش قمة الطريق والحزام مع أفريقيا، بحسب بيان صادر عن البنك الصينى.
وكشف البنك، أن محفظة تمويلاته لمصر بلغت 6.48 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام الحالى، وشملت مجالات التعاون المالى والبنية التحتية والتصنيع والمجمعات الصناعية، وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن المحفظة تشمل خط تمويل للبنك المركزى بمليار دولار وقرض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للبنك الأهلى، ومشروع نقل الكهرباء بقدرة 500 كيلوفولت، ومشروعات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
وبحسب بيانات البنك المركزى المصرى تستحوذ الصين على 5% من الدين الخارجى لمصر بنهاية مارس بقيمة 8.3 مليار دولار، بينها 5.3 مليار دولار قروض متوسطة وطويلة الأجل، وخط سيولة من بنك التنمية الصينى للبنك المركزى بقيمة 335.3 مليون دولار، وإتفاقية تبادل عملات بقيمة 2.6 مليار دولار أبرمتها مع مصر فى 2016 وجددتها بعد ذلك مرتين.
وتتوسع مصر فى تنويع مصادر الاستدانة لتمويل احتياجياتها الدولارية الكبيرة فى ظل العجز المزمن للحساب الجارى، وجدول سداد الديون المزدحم، المترافق مع نقص التدفقات بالعملة الأجنبية مع استمرار تدفق الاستثمارات من محافظ الأوراق المالية للخارج فى ظل استمرار الفائدة المرتفعة عالميًا لفترة أطول من المتوقع واتساع الفجوة بين سعر الدولار فى السوقين الرسمية وغير الرسمية فى مصر.
وطرحت مصر مؤخرًا سندات باندا مقومة باليوان الصينى بقيمة 475 مليون دولار، وتعتزم طرح سندات بقيمة 500 مليون دولار فى سوق اليابانى للمساهمة فى سد الفجوة بين الإيرادات والمدفوعات الدولارية التى قدرها وزير المالية بما بين 6 و8 مليارات دولار، وبنهاية يونيو الماضى انخفض الدين الخارجى لمصر إلى 164.7 مليار دولار مقابل 165.4 مليار دولار بنهاية مارس.
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