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الإنتاج الحربي تبحث مع استشارة للتنمية واستدامة سبل التعاون المشترك

10/31/2023 2:03:40 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع ممثلي شركتي استشارة للتنمية الصناعية، واستدامة للمدن الذكية، أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد الوزير، على أن سياسة العمل التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي ترتكز على تنفيذ دورها الرئيسي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر، إلى جانب حرصها على الإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة وما تمتلكه من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين، إلى جانب مساهمة شركات ووحدات الإنتاج الحربي في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة التي تعزز مساعي التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.

من جانبه، أكد محمد مصطفى ممثل“استشارة للتنمية الصناعية”، حرص الشركة على التعاون المشترك مع وزارة الإنتاج الحربي لتحقيق التكامل وتعظيم الإستفادة من الإمكانيات والموارد المحلية المتاحة بها بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

كما أوضح عمرو عبد الهادي ممثل شركة استدامة، أنه يتطلع للتعاون مع الإنتاج الحربي في مجالات تصنيع متعددة وعلى رأسها تصنيع محطة توليد مياه من الهواء بطاقة 1000 م3/ اليوم – والتي تم عرض نموذج مصغر بطاقة 20 م3/ اليوم بجناح الشركة بمعرض اتحاد الصناعات – وكذا تصنيع روبوت لتنظيف أوجه المباني الشاهقة وغيرها من المبتكرات التي يقوم بتصميمها فريق العمل الفني بالشركة.

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