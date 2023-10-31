الإنتاج الحربي تبحث مع استشارة للتنمية واستدامة سبل التعاون المشترك

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع ممثلي شركتي استشارة للتنمية الصناعية، واستدامة للمدن الذكية، أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.
وأكد الوزير، على أن سياسة العمل التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي ترتكز على تنفيذ دورها الرئيسي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر، إلى جانب حرصها على الإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة وما تمتلكه من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين، إلى جانب مساهمة شركات ووحدات الإنتاج الحربي في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة التي تعزز مساعي التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.
من جانبه، أكد محمد مصطفى ممثل“استشارة للتنمية الصناعية”، حرص الشركة على التعاون المشترك مع وزارة الإنتاج الحربي لتحقيق التكامل وتعظيم الإستفادة من الإمكانيات والموارد المحلية المتاحة بها بما يعود بالنفع على المواطن المصري.
كما أوضح عمرو عبد الهادي ممثل شركة استدامة، أنه يتطلع للتعاون مع الإنتاج الحربي في مجالات تصنيع متعددة وعلى رأسها تصنيع محطة توليد مياه من الهواء بطاقة 1000 م3/ اليوم – والتي تم عرض نموذج مصغر بطاقة 20 م3/ اليوم بجناح الشركة بمعرض اتحاد الصناعات – وكذا تصنيع روبوت لتنظيف أوجه المباني الشاهقة وغيرها من المبتكرات التي يقوم بتصميمها فريق العمل الفني بالشركة.
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