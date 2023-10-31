الحكومة تبيع 144.4 ألف قنطار قطن بـ1.6 مليار جنيه منذ بداية الموسم

MENAFN - Al-Borsa News) بدأت منظومة تداول الأقطان عملها هذا الموسم مطلع شهر سبتمبر الماضي؛ بافتتاح مراكز تجميع واستلام المحصول من المزارعين، وتم إجراء عدد من المزايدات لبيع الأقطان، بمشاركة نحو 30 شركة تجارة، وتم من خلالها بيع نحو 144.4 ألف قنطار قطن لأصناف جيزة 95 و94 و92، بقيمة تتجاوز 1.6 مليار جنيه.

وأوضح تقرير شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، أن متوسط سعر القنطار في محافظات الوجه البحري تراوح بين 14950 و18450 جنيها، وفي الوجه القبلي تراوحت الأسعار بين 9500 و11720 جنيها للقنطار، وهى أسعار لم يتحصل عليها المزارع في تاريخ زراعة القطن، علما بأن أسعار الضمان للمحصول هذا العام لم تتجاوز 4500 جنيه لمتوسط التيلة و5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة.

وقال محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة من خلال شركة مصر لتجارة وحليج الاقطان حريصة على أن يحصل مزارعو القطن على عائد يضمن لهم تحقيق هامش ربح مناسب من خلال مزادات البيع والتي يتم عقدها في إطار من الشفافية والعلانية بحضور البائع والمشتري الأمر الذي ينعكس على مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة والتي تسعى الدولة إلى مضاعفاتها.

وأضاف أن العمل على توافر الأقطان بجودة عالية من أهم المراحل في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج و ضمانة رئيسية لتحقيق العوائد الاستثمارية المستهدفة من المشروع علما بأن منظومة التداول تقوم على استلام المحصول من المزارعين مباشرة دون وجود وسطاء بما يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع ، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التي تم الإعلان عنها.

وأوضح أن السياسة التسويقية الحالية لمحصول القطن أثمرت وتم تحقيق نجاح كبير، وفائدة لكافة الأطراف خاصة المزارعين وذلك من خلال متابعة مستمرة ومعرفة لحركة الأسواق وحجم الطلب محليا وعالميا والوقت المناسب للدراسة على كافة المستويات طبقا لفترات إنتاج المحصول في كل منطقة حول العالم.