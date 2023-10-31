الحكومة تبيع 144.4 ألف قنطار قطن بـ1.6 مليار جنيه منذ بداية الموسم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بدأت منظومة تداول الأقطان عملها هذا الموسم مطلع شهر سبتمبر الماضي؛ بافتتاح مراكز تجميع واستلام المحصول من المزارعين، وتم إجراء عدد من المزايدات لبيع الأقطان، بمشاركة نحو 30 شركة تجارة، وتم من خلالها بيع نحو 144.4 ألف قنطار قطن لأصناف جيزة 95 و94 و92، بقيمة تتجاوز 1.6 مليار جنيه.
وأوضح تقرير شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، أن متوسط سعر القنطار في محافظات الوجه البحري تراوح بين 14950 و18450 جنيها، وفي الوجه القبلي تراوحت الأسعار بين 9500 و11720 جنيها للقنطار، وهى أسعار لم يتحصل عليها المزارع في تاريخ زراعة القطن، علما بأن أسعار الضمان للمحصول هذا العام لم تتجاوز 4500 جنيه لمتوسط التيلة و5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة.
وقال محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة من خلال شركة مصر لتجارة وحليج الاقطان حريصة على أن يحصل مزارعو القطن على عائد يضمن لهم تحقيق هامش ربح مناسب من خلال مزادات البيع والتي يتم عقدها في إطار من الشفافية والعلانية بحضور البائع والمشتري الأمر الذي ينعكس على مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة والتي تسعى الدولة إلى مضاعفاتها.
وأضاف أن العمل على توافر الأقطان بجودة عالية من أهم المراحل في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج و ضمانة رئيسية لتحقيق العوائد الاستثمارية المستهدفة من المشروع علما بأن منظومة التداول تقوم على استلام المحصول من المزارعين مباشرة دون وجود وسطاء بما يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع ، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التي تم الإعلان عنها.
وأوضح أن السياسة التسويقية الحالية لمحصول القطن أثمرت وتم تحقيق نجاح كبير، وفائدة لكافة الأطراف خاصة المزارعين وذلك من خلال متابعة مستمرة ومعرفة لحركة الأسواق وحجم الطلب محليا وعالميا والوقت المناسب للدراسة على كافة المستويات طبقا لفترات إنتاج المحصول في كل منطقة حول العالم.
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