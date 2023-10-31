العربية لتصنيع الألومنيوم تضيف 4 خطوط إنتاج بـ93 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم الشركة العربية لتصنيع ودهان الألومنيوم إضافة 4 خطوط إنتاج بقيمة استثمارية 93 مليون جنيه، وذلك فى محاولة لزيادة الطاقة الإنتاجية، ودعم الخطط التصديرية للشركة.

قال أسامة صالح، المدير المالى للشركة، إنَّ خطوط الإنتاج الجديدة سترفع إنتاجية الشركة إلى 1300 طن شهرياً، مقابل 650 طناً حالياً.

أضاف صالح لـ((البورصة))، أن الشركة تعاقدت على شراء خطوط الإنتاج، ومن المرتقب تشغيلها خلال النصف الثانى من عام 2024.

أوضح أن حجم صادرات الشركة يقدر بـ60% من إجمالى الإنتاج سنوياً، وتصدر الشركة منتجاتها إلى أغلب الدول العربية؛ أبرزها السعودية، والإمارات، والأردن، ودول جنوب أفريقيا.

ذكر أن الشركة تسعى لزيادة صادراتها إلى أسواق أوروبا وأمريكا، بالإضافة إلى التوسع فى أعمال التوريد للشركات والمصانع المحلية، وأبرزها مصانع توشيبا العربى، وموبيكا، ودلمار.

وبدأت الشركة تصنيع الألومنيوم عام 2011، وتنتج الشركة خام الألومنيوم وتعمل فى طلائه ومعالجته لصناعات الأبواب المعدنية والمطابخ.

كتبت: فرح رجب