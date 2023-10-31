العربية لتصنيع الألومنيوم تضيف 4 خطوط إنتاج بـ93 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم الشركة العربية لتصنيع ودهان الألومنيوم إضافة 4 خطوط إنتاج بقيمة استثمارية 93 مليون جنيه، وذلك فى محاولة لزيادة الطاقة الإنتاجية، ودعم الخطط التصديرية للشركة.
قال أسامة صالح، المدير المالى للشركة، إنَّ خطوط الإنتاج الجديدة سترفع إنتاجية الشركة إلى 1300 طن شهرياً، مقابل 650 طناً حالياً.
أضاف صالح لـ((البورصة))، أن الشركة تعاقدت على شراء خطوط الإنتاج، ومن المرتقب تشغيلها خلال النصف الثانى من عام 2024.
أوضح أن حجم صادرات الشركة يقدر بـ60% من إجمالى الإنتاج سنوياً، وتصدر الشركة منتجاتها إلى أغلب الدول العربية؛ أبرزها السعودية، والإمارات، والأردن، ودول جنوب أفريقيا.
ذكر أن الشركة تسعى لزيادة صادراتها إلى أسواق أوروبا وأمريكا، بالإضافة إلى التوسع فى أعمال التوريد للشركات والمصانع المحلية، وأبرزها مصانع توشيبا العربى، وموبيكا، ودلمار.
وبدأت الشركة تصنيع الألومنيوم عام 2011، وتنتج الشركة خام الألومنيوم وتعمل فى طلائه ومعالجته لصناعات الأبواب المعدنية والمطابخ.
كتبت: فرح رجب
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