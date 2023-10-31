114.6 مليار جنيه لتنفيذ 35 ألف وحدة سكنية فى شمال سيناء

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوضع حجر أساس عدد من التجمعات التنموية الحضرية، وذلك خلال زيارته اليوم لمحافظة شمال سيناء.
وقام رئيس مجلس الوزراء بوضع حجر أساس التجمع التنموى الحضرى ومزرعة بقرية العجراء، والذى يشمل تنفيذ 200 وحدة سكنية بمركز رفح، كما وضع حجر أساس التجمع التنموى بالجورة بمركز الشيخ زويد، ويتضمن تنفيذ 830 منزلا بدويا لاستيعاب 3317 نسمة.
وأشار العرض التقديمى الذى استعرضه رئيس مجلس الوزراء اليوم فى أثناء زيارته لمحافظة شمال سيناء، إلى أن خطة التطوير الاستراتيجى لشمال سيناء تشمل تنفيذ مراحل جديدة من مدينتى رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، وكذا تجمعات تنموية حضرية، بالإضافة إلى الإسكان البديل، باستثمارات تصل إلى 114.6 مليار جنيه خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى يونيو 2030 وتشمل تنفيذ 35 ألف وحدة سكنية.
وفى هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن المخططات التنموية الحضرية التى سيتم تنفيذها تتمثل فى إقامة 21 تجمعا يضم 17.4 ألف منزل بدوى، لاستيعاب 69 ألف نسمة، وذلك فى مدن: رفح، والشيخ زويد، والعريش.
كما أنه من المخطط تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مدينة بئر العبد الجديدة على مساحة 2700 فدان؛ لاستيعاب 50 ألف نسمة، وتتضمن مناطق إسكان بنوعيها، ومناطق خدمات، وحى الصيادين وأنشطة استثمارية، وحدائق ومناطق مفتوحة وأنشطة ترفيهية، بالإضافة إلى مشروعات سياحية وحديقة مركزية.
ويشمل المخطط تنفيذ المرحلة الثانية من مدينة رفح الجديدة، حيث تم فى المرحلة الأولى تنفيذ 4352 وحدة سكنية، ومن المخطط البدء فى المرحلة الثانية من خلال إقامة 9248 وحدة سكنية أخرى واستكمال منطقة المنشآت الخدمية.
وأوضح رئيس الوزراء أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ 11 تجمعاً تنموياً فى شمال ووسط سيناء من منازل بدوية فى بئر العبد، ونخل، والحسنة، وإسكان اجتماعى فى مناطق أخرى.
وأشار إلى أنه تم التوافق على أن يكون هناك 21 تجمعاً، مقسمة على 3 مراكز رئيسية، بواقع 6 تجمعات فى رفح لاستيعاب 37 ألف نسمة و11 تجمعا فى الشيخ زويد لاستيعاب 27 ألف نسمة، و4 تجمعات فى العريش لاستيعاب 5 آلاف نسمة، حيث سيتم تخطيطها بصورة تراعى الطابع البدوى المعتاد، كما تم التصميم والتخطيط بمعرفة أبناء المنطقة لتنفيذه بصورة تلائم الطبيعة والخلفية الثقافية والحضارية لأهالى المنطقة.
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