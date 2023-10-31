114.6 مليار جنيه لتنفيذ 35 ألف وحدة سكنية فى شمال سيناء

MENAFN - Al-Borsa News) قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوضع حجر أساس عدد من التجمعات التنموية الحضرية، وذلك خلال زيارته اليوم لمحافظة شمال سيناء.

وقام رئيس مجلس الوزراء بوضع حجر أساس التجمع التنموى الحضرى ومزرعة بقرية العجراء، والذى يشمل تنفيذ 200 وحدة سكنية بمركز رفح، كما وضع حجر أساس التجمع التنموى بالجورة بمركز الشيخ زويد، ويتضمن تنفيذ 830 منزلا بدويا لاستيعاب 3317 نسمة.

وأشار العرض التقديمى الذى استعرضه رئيس مجلس الوزراء اليوم فى أثناء زيارته لمحافظة شمال سيناء، إلى أن خطة التطوير الاستراتيجى لشمال سيناء تشمل تنفيذ مراحل جديدة من مدينتى رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، وكذا تجمعات تنموية حضرية، بالإضافة إلى الإسكان البديل، باستثمارات تصل إلى 114.6 مليار جنيه خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى يونيو 2030 وتشمل تنفيذ 35 ألف وحدة سكنية.

وفى هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن المخططات التنموية الحضرية التى سيتم تنفيذها تتمثل فى إقامة 21 تجمعا يضم 17.4 ألف منزل بدوى، لاستيعاب 69 ألف نسمة، وذلك فى مدن: رفح، والشيخ زويد، والعريش.

كما أنه من المخطط تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مدينة بئر العبد الجديدة على مساحة 2700 فدان؛ لاستيعاب 50 ألف نسمة، وتتضمن مناطق إسكان بنوعيها، ومناطق خدمات، وحى الصيادين وأنشطة استثمارية، وحدائق ومناطق مفتوحة وأنشطة ترفيهية، بالإضافة إلى مشروعات سياحية وحديقة مركزية.

ويشمل المخطط تنفيذ المرحلة الثانية من مدينة رفح الجديدة، حيث تم فى المرحلة الأولى تنفيذ 4352 وحدة سكنية، ومن المخطط البدء فى المرحلة الثانية من خلال إقامة 9248 وحدة سكنية أخرى واستكمال منطقة المنشآت الخدمية.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ 11 تجمعاً تنموياً فى شمال ووسط سيناء من منازل بدوية فى بئر العبد، ونخل، والحسنة، وإسكان اجتماعى فى مناطق أخرى.

وأشار إلى أنه تم التوافق على أن يكون هناك 21 تجمعاً، مقسمة على 3 مراكز رئيسية، بواقع 6 تجمعات فى رفح لاستيعاب 37 ألف نسمة و11 تجمعا فى الشيخ زويد لاستيعاب 27 ألف نسمة، و4 تجمعات فى العريش لاستيعاب 5 آلاف نسمة، حيث سيتم تخطيطها بصورة تراعى الطابع البدوى المعتاد، كما تم التصميم والتخطيط بمعرفة أبناء المنطقة لتنفيذه بصورة تلائم الطبيعة والخلفية الثقافية والحضارية لأهالى المنطقة.