توموسان التركية تدرس إنشاء مصنع للجرارات الزراعية في مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال بولنت بولات عضو لجنة المديرين التنفذيين لشركة توموسان التركية لصناعة الآلات والمعدات، أن الشركة تدرس حاليًا إنشاء مشروع استثماري بالسوق المصرية لإنتاج الجرارات الزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية.
وأشار، خلال لقائه مع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إلى إمكانية قيام“توموسان” بإنشاء عدد من المشروعات الاستثمارية الأخرى في مصر؛ لاسيما وأن السوق المصرية تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية التي تتناسب مع مجالات عمل الشركة.
وأضاف أن الشركة تنتج سنوياً نحو 45 ألف جرار و75 ألف محرك، وتصدر منتجاتها لـ23 دولة حول العالم، مشيراً إلى تطلع الشركة لإيفاد وفد من رجال الأعمال المصريين لزيارة مصانع الشركة بتركيا، وبحث إمكانيات إنشاء مشروعات استثمارية مشتركة في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
ولفت بولات، إلى حرص الشركة على نقل وتوطين التكنولوجيات الصناعية التركية المتطورة لمختلف الدول الإسلامية وبصفة خاصة دولة مصر.
وبحث سمير، خطط شركة توموسان الاستثمارية بالسوق المصرية، وفرص ومقومات الاستثمار في مصر.
وقال الوزير، إن هناك فرص متميزة أمام الشركة للاستثمار والتوسع في السوق المصرية، لاسيما في ظل الميزات التنافسية المتوافرة والتى تشمل العمالة المؤهلة وأسعار الطاقة المنخفضة، إلى جانب إمكانيات نفاذ منتجات الشركة لأسواق ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة.
وأشار إلى إمكانية استفادة الشركة من الحوافز التى تتيحها الدولة المصرية حالياً للمستثمرين في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
ولفت إلى أن هناك فرص استثمارية متميزة أمام الشركة لإنشاء مشروعات بالسوق المصرية في مجالات صناعة الجرارات والورق والمسنوجات والأحذية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
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