توموسان التركية تدرس إنشاء مصنع للجرارات الزراعية في مصر

MENAFN - Al-Borsa News) قال بولنت بولات عضو لجنة المديرين التنفذيين لشركة توموسان التركية لصناعة الآلات والمعدات، أن الشركة تدرس حاليًا إنشاء مشروع استثماري بالسوق المصرية لإنتاج الجرارات الزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية.

وأشار، خلال لقائه مع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إلى إمكانية قيام“توموسان” بإنشاء عدد من المشروعات الاستثمارية الأخرى في مصر؛ لاسيما وأن السوق المصرية تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية التي تتناسب مع مجالات عمل الشركة.

وأضاف أن الشركة تنتج سنوياً نحو 45 ألف جرار و75 ألف محرك، وتصدر منتجاتها لـ23 دولة حول العالم، مشيراً إلى تطلع الشركة لإيفاد وفد من رجال الأعمال المصريين لزيارة مصانع الشركة بتركيا، وبحث إمكانيات إنشاء مشروعات استثمارية مشتركة في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

ولفت بولات، إلى حرص الشركة على نقل وتوطين التكنولوجيات الصناعية التركية المتطورة لمختلف الدول الإسلامية وبصفة خاصة دولة مصر.

وبحث سمير، خطط شركة توموسان الاستثمارية بالسوق المصرية، وفرص ومقومات الاستثمار في مصر.

وقال الوزير، إن هناك فرص متميزة أمام الشركة للاستثمار والتوسع في السوق المصرية، لاسيما في ظل الميزات التنافسية المتوافرة والتى تشمل العمالة المؤهلة وأسعار الطاقة المنخفضة، إلى جانب إمكانيات نفاذ منتجات الشركة لأسواق ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة.

وأشار إلى إمكانية استفادة الشركة من الحوافز التى تتيحها الدولة المصرية حالياً للمستثمرين في عدد من القطاعات الاستراتيجية.

ولفت إلى أن هناك فرص استثمارية متميزة أمام الشركة لإنشاء مشروعات بالسوق المصرية في مجالات صناعة الجرارات والورق والمسنوجات والأحذية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.