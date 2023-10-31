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أرباح سامسونج تتراجع 80% بالربع الثالث.. لكن قطاع الرقائق ينتعش

10/31/2023 2:03:10 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفضت الأرباح التشغيلية لشركة سامسونج للإلكترونيات، بنحو 80% في الربع الثالث، بسبب التباطؤ الاقتصادي الذي طال أمده، لكن أعمالها في مجال أشباه الموصلات قلصت خسائرها بسبب ارتفاع الطلب على رقائق الذاكرة المتميزة.

وأوضح بيان، اليوم الثلاثاء، أن أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة والهواتف الذكية في العالم، سجلت أرباحا تشغيلية بلغت 2.43 تريليون وون (1.8 مليار دولار) للفترة من يوليو إلى سبتمبر على أساس موحد، بانخفاض 77.6% من 10.9 تريليون وون عن الفترة نفسها من العام السابق.

ومقارنة بالربع السابق له، تضاعفت أرباحها التشغيلية الفصلية أكثر من 3 أضعاف من 668.5 مليار وون، وانخفضت مبيعاتها بنسبة 12.2% إلى 67.4 تريليون وون، وفض صافي دخلها بنسبة 37.8% إلى 5.84 تريليون وون مقارنة بالعام الذي سبقه.

وكانت أرباحها التشغيلية أعلى بنسبة 32.6% من متوسط التقديرات، وفقا لمسح أجرته يونهاب إنفوماكس، شركة البيانات المالية التابعة لوكالة يونهاب للأنباء، ولم يكن تقدير صافي الربح متاحا.

وسجل قسم حلول الأجهزة لشركة سامسونج خسائر قدرها 3.75 تريليون وون، وذلك في خسائر للربع الثالث على التوالي، وبلغت الخسائر التراكمية لأعمال الرقائق 12.7 تريليون وون لعام 2023.

أ ش أ

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