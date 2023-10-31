أرباح سامسونج تتراجع 80% بالربع الثالث.. لكن قطاع الرقائق ينتعش

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت الأرباح التشغيلية لشركة سامسونج للإلكترونيات، بنحو 80% في الربع الثالث، بسبب التباطؤ الاقتصادي الذي طال أمده، لكن أعمالها في مجال أشباه الموصلات قلصت خسائرها بسبب ارتفاع الطلب على رقائق الذاكرة المتميزة.
وأوضح بيان، اليوم الثلاثاء، أن أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة والهواتف الذكية في العالم، سجلت أرباحا تشغيلية بلغت 2.43 تريليون وون (1.8 مليار دولار) للفترة من يوليو إلى سبتمبر على أساس موحد، بانخفاض 77.6% من 10.9 تريليون وون عن الفترة نفسها من العام السابق.
ومقارنة بالربع السابق له، تضاعفت أرباحها التشغيلية الفصلية أكثر من 3 أضعاف من 668.5 مليار وون، وانخفضت مبيعاتها بنسبة 12.2% إلى 67.4 تريليون وون، وفض صافي دخلها بنسبة 37.8% إلى 5.84 تريليون وون مقارنة بالعام الذي سبقه.
وكانت أرباحها التشغيلية أعلى بنسبة 32.6% من متوسط التقديرات، وفقا لمسح أجرته يونهاب إنفوماكس، شركة البيانات المالية التابعة لوكالة يونهاب للأنباء، ولم يكن تقدير صافي الربح متاحا.
وسجل قسم حلول الأجهزة لشركة سامسونج خسائر قدرها 3.75 تريليون وون، وذلك في خسائر للربع الثالث على التوالي، وبلغت الخسائر التراكمية لأعمال الرقائق 12.7 تريليون وون لعام 2023.
أ ش أ
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