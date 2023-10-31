وزير الاتصالات الفلسطيني: تواصلنا مع الحكومة المصرية لتقوية بث الشبكات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحاق سدر، إنه تواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، خلال الفترة الماضية، لتقوية وزيادة أبراج البث الحدودية.
وأضاف سدر، في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر“أن الشركات المصرية والإخوة في مصر استجابوا لدعوتنا في عملية تقوية وبث الشبكات في اتجاه الأراضي الفلسطينية، ونحن تواصلنا مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات المصري وطلبنا منه تقوية بث الشبكات”.
وتابع“كان هدفنا أن يكون لدينا أكثر من وسيلة للتواصل مع العالم الخارجي، كما تواصلنا مع شركة ستارلينك لاستغلال شبكتها من الأقمار الصناعية لضمان استقرار الاتصالات في المؤسسات الحيوية”.
وأكد أن الوضع في قطاع غزة صعب للغاية خاصة في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية ونقص المساعدات الغذائية والوقود وانقطاع الكهرباء.
أ ش أ
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