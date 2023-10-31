وزير الاتصالات الفلسطيني: تواصلنا مع الحكومة المصرية لتقوية بث الشبكات

MENAFN - Al-Borsa News) قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحاق سدر، إنه تواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، خلال الفترة الماضية، لتقوية وزيادة أبراج البث الحدودية.

وأضاف سدر، في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر“أن الشركات المصرية والإخوة في مصر استجابوا لدعوتنا في عملية تقوية وبث الشبكات في اتجاه الأراضي الفلسطينية، ونحن تواصلنا مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات المصري وطلبنا منه تقوية بث الشبكات”.

وتابع“كان هدفنا أن يكون لدينا أكثر من وسيلة للتواصل مع العالم الخارجي، كما تواصلنا مع شركة ستارلينك لاستغلال شبكتها من الأقمار الصناعية لضمان استقرار الاتصالات في المؤسسات الحيوية”.

وأكد أن الوضع في قطاع غزة صعب للغاية خاصة في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية ونقص المساعدات الغذائية والوقود وانقطاع الكهرباء.

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