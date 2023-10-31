إندرايف تطلق خدمة الرحلات المُريحة فى القاهرة والإسكندرية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أطلقت شركة“إندرايف” للنقل الذكى، خدمة جديدة فى مصر وهى الرحلات المٌريحة والتى أصبحت متواجدة فى القاهرة والإسكندرية.
وتوفر هذه الخدمة الاختيارية للمستخدم سيارات بمستوى أعلى من الرحلات العادية مع امتيازات مريحة مع الالتزام بنفس نموذج عمل تطبيق inDrive المعروف لدى الجميع بأن المستخدم هو من يضع تسعيرة الرحلة أولاً ثم يقوم السائق بقبول سعر الرحلة أو رفضها أو التفاوض مع المستخدم فيما بينهما.
وقال معتز توبة، ممثل تطوير الأعمال لـ”إندرايف” فى الشرق الأوسط:“إطلاق فئة الرحلات المُريحة تجربة ومبادرة جديدة لـinDrive لتحسين جودة الرحلات للمستخدمين وتقديم العديد من الخيارات لهم مثل الرحلات العادية وخدمة الرحلات المكيفة AC+ وخدمة فئة الرحلات المريحة الآن، والتى قد تكون أكثر تكلفة وأعلى من الرحلات الاعتيادية وهى اختيارية للأشخاص القادرين ماليًا على طلب هذه الأنواع من الرحلات ودفع ثمنها”.
وأضاف توبة:“تتوفر هذه الخدمة فى القاهرة والإسكندرية، ومن جانبنا سنتابع أداء هذه الخدمة فى السوق المصرى وعلى أساس ذلك سنقرر هل من الممكن إتاحتها فى مدن مصرية أخرى، حيث تعد مصر السوق الأكبر لـinDrive فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وتقوم“إندرايف” بتقييم جميع السيارات المتوفرة فى فئة الرحلات المُريحة، والتأكد من أن هذه الفئات من السيارات سوف تلبى معايير الراحة والجودة المتوقعة من قبل المستخدمين، ويستهدف التطبيق إضافة موديلات سيارات جديدة توفر راحة معززة، وتوفير مجموعة متنوعة من موديلات السيارات تتضمن تفضيلات العملاء المختلفة.
كما تشمل هذه الفئة السيارات التى توفر مساحة وراحة أكبر مقارنة بالدرجة الاقتصادية من الرحلات، وعادةً ما تحتوى هذه الخدمة الجديدة على ميزات راحة إضافية، بالإضافة إلى ذلك، يتلقى السائقون فى فئة الخدمة المريحة دورات تدريبية عالية الجودة من فريق إدارة السائقين فى مصر لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للمستخدمين.
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