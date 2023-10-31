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إندرايف تطلق خدمة الرحلات المُريحة فى القاهرة والإسكندرية

10/31/2023 2:03:10 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أطلقت شركة“إندرايف” للنقل الذكى، خدمة جديدة فى مصر وهى الرحلات المٌريحة والتى أصبحت متواجدة فى القاهرة والإسكندرية.

وتوفر هذه الخدمة الاختيارية للمستخدم سيارات بمستوى أعلى من الرحلات العادية مع امتيازات مريحة مع الالتزام بنفس نموذج عمل تطبيق inDrive المعروف لدى الجميع بأن المستخدم هو من يضع تسعيرة الرحلة أولاً ثم يقوم السائق بقبول سعر الرحلة أو رفضها أو التفاوض مع المستخدم فيما بينهما.

وقال معتز توبة، ممثل تطوير الأعمال لـ”إندرايف” فى الشرق الأوسط:“إطلاق فئة الرحلات المُريحة تجربة ومبادرة جديدة لـinDrive لتحسين جودة الرحلات للمستخدمين وتقديم العديد من الخيارات لهم مثل الرحلات العادية وخدمة الرحلات المكيفة AC+ وخدمة فئة الرحلات المريحة الآن، والتى قد تكون أكثر تكلفة وأعلى من الرحلات الاعتيادية وهى اختيارية للأشخاص القادرين ماليًا على طلب هذه الأنواع من الرحلات ودفع ثمنها”.

وأضاف توبة:“تتوفر هذه الخدمة فى القاهرة والإسكندرية، ومن جانبنا سنتابع أداء هذه الخدمة فى السوق المصرى وعلى أساس ذلك سنقرر هل من الممكن إتاحتها فى مدن مصرية أخرى، حيث تعد مصر السوق الأكبر لـinDrive فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وتقوم“إندرايف” بتقييم جميع السيارات المتوفرة فى فئة الرحلات المُريحة، والتأكد من أن هذه الفئات من السيارات سوف تلبى معايير الراحة والجودة المتوقعة من قبل المستخدمين، ويستهدف التطبيق إضافة موديلات سيارات جديدة توفر راحة معززة، وتوفير مجموعة متنوعة من موديلات السيارات تتضمن تفضيلات العملاء المختلفة.

كما تشمل هذه الفئة السيارات التى توفر مساحة وراحة أكبر مقارنة بالدرجة الاقتصادية من الرحلات، وعادةً ما تحتوى هذه الخدمة الجديدة على ميزات راحة إضافية، بالإضافة إلى ذلك، يتلقى السائقون فى فئة الخدمة المريحة دورات تدريبية عالية الجودة من فريق إدارة السائقين فى مصر لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للمستخدمين.

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