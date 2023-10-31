((المال جى تى إم)) تنظم مؤتمر التطوير العقارى السابع 12 نوفمبر القادم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تنظم شركة المال جى تى إم، مؤتمر التطوير العقارى السابع بعنوان ((توسع الشركات العقارية فى الخارج – تكامل أم تنافس))، وذلك يوم الأحد 12 نوفمبر المقبل فى فندق سميراميس إنتركونتنتال القاهرة، تحت رعاية مجلس الوزراء.

وتشهد نسخة العام الحالى من المؤتمر مشاركة واسعة من كبار المسئولين والمطورين العقاريين والقطاع المالى وقيادات التشييد والبناء والاستشارات الهندسية.

ومن المرتقب أن تشهد جلسات المؤتمر الكشف عن استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لخطواتها فى تنشيط ودعم المطورين العقاريين، بخلاف استعراض جهود الجهات والجمعيات الممثلة للقطاع فى الحصول على مزيد من التيسيرات والدعم سواء للمطورين المستمرين فى التوسع محليًا أو الراغبين فى اختراق أسواق خارجية مجاورة.

ويُعقد المؤتمر هذا العام فى ضوء عدة متغيرات بالقطاع العقارى، منها الخارجية وأبرزها التبعات المستمرة لارتفاع أسعار مواد البناء بسبب أزمات التضخم العالمى، والتى ألقت بظلال سلبية على وتيرة الإنجاز فى المشروعات القائمة علاوة على صعوبات التسعير، والتى يقابلها على الجانب الآخر حوافز محلية تتمثل فى قرارات حكومية لمساندة المطورين وتخفيف الأعباء المالية.

ومن المخطط أن يشهد المؤتمر نقاشات ثرية عن مصادر قوة السوق العقارية، فعلى سبيل المثال أولى الجلسات ستتضمن محاولة رسم صورة واقعية لطبيعة العمل فى القطاع خلال الفترة الماضية والتى تشهد مطالب متكررة ومستمرة من المطورين بالحصول على دعم وتيسيرات رغم إقرار الحكومة – ممثلة فى مجلس الوزراء ووزارة الإسكان – لأكثر من قرار وموافقات تتمضمن تخفيف الأعباء المالية والإنشائية على المطورين.

كما سيتم إجراء نقاش مع ممثلى مجموعة من الشركات التى بحثت عن فرص خارجية للتوسع، لرغبتهم فى اقتناص جزء من التنمية العمرانية المتوقعة فى تلك الأسواق التى تتسم بتوافر كافة مقومات النجاح تمويلياً وتسويقيًا وتنفيذيًا، بجانب رغبتهم فى استغلال سابق خبراتهم المحققة فى السوق المحلية لتكرار التجربة بالخارج.

ويضم الؤتمر جلسة متخصصة للحديث عن أبرز الشركات العربية أو الخليجية التى تعمل فى مصر فى مجال التطوير العقارى، سواء تواجدت منذ فترة أو التحقت حديثاً، وسيتم تناول عينة من مشروعاتهم القائمة فى مصر مع تقييم التنافسية فى السوق، واحتمالات مواصلة التوسع وإضافة مزيد من الأصول للمحفظة.

وأخيراً سيشهد المؤتمر تنظيم جلسة للحديث بشكل عام عن التحديات والأزمات التى تواجه شريحة هامة من شركات التطوير العقارى صغيرة ومتوسطة الحجم، باعتبارها الأكثر تأثراً بالتحديات العالمية والمحلية، ونشارك رسم السيناريوهات المتوقعة لمستقبل عمل تلك الكيانات، وتسليط الضوء على آليات الإنقاذ الواجبة لإنقاذها من التعثر.