البنك الإسلامى للتنمية: مشروعات بقيمة 23 مليار دولار فى 50 دولة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) عقد البنك الإسلامى للتنمية، واتحاد المقاولين بالدول الإسلامية ندوة نقاشية لمناقشة فرص الأعمال المتاحة للمقاولين فى مشروعات البنك الإسلامى.

شهدت الندوة عرض مشروعات بقيمة 23 دولار فى 50 بلدًا إسلاميًا.

شارك فى الندوة اكثر من 150 ممثلا عن الاتحادات والنقابات بالدول الإسلامية بالإضافة إلى ممثلين من شركات المقاولات والتشييد العاملة فى الدول الإسلامية، كما شارك على السنافى رئيس اتحاد المقاولين العرب والعراقيين ونائب رئيس اتحاد المقاولين بالدول الاسلامية.

وأشاد المهندس زكريا بن عبد الرحمن العبد القادر، رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، ورئيس الهيئة السعودية للمقاولين، بدور بنك الإسلامى للتنمية، منذ تأسيسه عام 1974م بمساندة الخطط التنموية والاستثمارات، ومشروعات البنى التحتية، وتوفير الدعم المالى والفنى والخبرات والمعارف، الرامية إلى ازدهار البلاد الإسلامية فى كافة القطاعات الاقتصادية، من ضمنها قطاع المقاولات والتشييد، مقترحا منح شركات المقاولات الاسلامية اولوية فى تنفيذ المشروعات الممولة من البنك.

وأكد مديرو البنك الإسلامى للتنمية خلال الندوة حرص البنك على تقديم كل الدعم اللازم، سواء عبر توفير التمويل، أو تقديم فرص التدريب والتطوير للشركات الأعضاء فى اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، من اجل تعزيز التنافسية والقدرة على الابتكار فى قطاع التشييد والبناء بالدول الإسلامية.

وصرح الدكتور هشام ميرغنى، انه تم عرض مشروعات تبلغ قيمتها 23 مليار دولار، وهى مشروعات تغطى حوالى 50 دولة مختلفة، مؤكداً رغبة البنك فى تأهيل وتعزيز قدرات شركات المقاولات فى الدول الإسلامية، لتمكينها من المنافسة بقوة مع الشركات الاجنبية، والاستحواذ على النسبة الأكبر من المشروعات التى ينفذها ويمولها البنك.

من جهته أكد الدكتور مهندس مالك دنقلا، الأمين العام لاتحاد المقاولين بالدول الإسلامية على أهمية الدور الذى يلعبه البنك الإسلامى للتنمية فى تعزيز فرص النمو والتطور فى الدول الإسلامية، وأن كلا من البنك الإسلامى للتنمية واتحاد المقاولين الإسلاميين يأملان أن يسهم هذا السمنار فى تشجيع المزيد من الشراكات والتعاون بين الشركات والاتحادات العاملة فى مجال التشييد، وذلك بالاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة فى مشروعات البنك الإسلامى للتنمية.

تجدر الاشارة الى أن بعض اوراق العمل التى تم عرضها طرحت عدة اقتراحات من بينها إنشاء مكاتب لبنك التنمية فى الدول الأعضاء لمواكبة الظروف المحلية المرافقة لتنفيذ المشاريع وتسهيل التواصل، وإنشاء صندوق تأمين للمقاولين ضمن البنك لمواجهة الظروف التى قد تعيق المشروعات، يغذى بنسبة استقطاع نسبة من مشاريع الشركات، وتشجيع معايير أنسب لقبول العروض التنافسية، كاعتماد العروض الأنسب فنياً ومالياً بدلاً من الأقل سعراً، الأمر الذى شرع البنك فى اعتماده ونشر التعليمات الخاصة به.