تباطؤ وتيرة الانخفاض فى مبيعات المنازل الصينية خلال أكتوبر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباطأت وتيرة الانخفاض في مبيعات المنازل الصينية خلال أكتوبر على أساس سنوي، في حين ارتفعت المبيعات على الصعيد الشهري، بفضل الجهود الحكومية لدعم قطاع الإسكان في البلاد.
وأوضحت البيانات الأولية التي صدرت عن“تشاينا ريل استيت إنفورميشن” الثلاثاء، انخفاض قيمة مبيعات المنازل الجديدة لأكبر 100 شركة عقارية في الصين بنسبة 27.5% إلى 406.7 مليار يوان (55.6 مليار دولار) في أكتوبر على أساس سنوي.
ويقارن ذلك بانخفاض مبيعات العقارات الجديدة بنسبة 29.2% خلال سبتمبر على أساس سنوي، بينما ارتفعت المبيعات الشهرية بنسبة 0.6% في أكتوبر.
وقال“تشن وينجينغ” المدير المساعد لشؤون الأبحاث لدى“تشاينا إندكس هولدنجز” في تصريح لوكالة“بلومبرج”، إن الارتفاع النسبي لأسعار المنازل أدى إلى عزوف المُشترين، في حين أسهمت التدابير الحكومية الداعمة في إحداث بعض التأثير في المدن الكبرى، لكن تأثير السياسات لا يبدو مستقراً. أرقام
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