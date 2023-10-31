تباطؤ وتيرة الانخفاض فى مبيعات المنازل الصينية خلال أكتوبر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تباطأت وتيرة الانخفاض في مبيعات المنازل الصينية خلال أكتوبر على أساس سنوي، في حين ارتفعت المبيعات على الصعيد الشهري، بفضل الجهود الحكومية لدعم قطاع الإسكان في البلاد.

وأوضحت البيانات الأولية التي صدرت عن“تشاينا ريل استيت إنفورميشن” الثلاثاء، انخفاض قيمة مبيعات المنازل الجديدة لأكبر 100 شركة عقارية في الصين بنسبة 27.5% إلى 406.7 مليار يوان (55.6 مليار دولار) في أكتوبر على أساس سنوي.

ويقارن ذلك بانخفاض مبيعات العقارات الجديدة بنسبة 29.2% خلال سبتمبر على أساس سنوي، بينما ارتفعت المبيعات الشهرية بنسبة 0.6% في أكتوبر.

وقال“تشن وينجينغ” المدير المساعد لشؤون الأبحاث لدى“تشاينا إندكس هولدنجز” في تصريح لوكالة“بلومبرج”، إن الارتفاع النسبي لأسعار المنازل أدى إلى عزوف المُشترين، في حين أسهمت التدابير الحكومية الداعمة في إحداث بعض التأثير في المدن الكبرى، لكن تأثير السياسات لا يبدو مستقراً.