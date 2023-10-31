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البطلة العالمية والمدربة البولندية أنا كولوسكا تقدم دورة تدريبية للسيدات في رياضة القوس والسهم التاريخي

10/31/2023 10:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدمت البطلة العالمية والمدربة البولندية أنا كولوسكا، أمس الأول دورة تدريبية للسيدات في رياضة القوس والسهم التاريخي، أقيمت الدورة على مدار ثلاثة أيام، يوم 27 أكتوبر في أبوظبي بنادي أبوظبي للقوس والسهم ويومي 28 و 29 أكتوبر في دبي بنادي مشرف للقوس والسهم وكانت الدورة من تنظيم مدربة القوس والسهم لاورا ريمكوت ، شارك في الدورة عدد 15 سيدة تعرفن على لعبة القوس والسهم التاريخي بكافة جوانبه حيث أشتملت الدورة على محاضرة نظرية وممارسة عملية. في ختام الدورة تم توزيع الشهادات على المشاركين.

وأكدت المدربة لاورا ريمكوت أن نشر المعرفة برياضة القوس والسهم التاريخي ضمن أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع لاسيما بين السيدات الأمر الذي يتماشى وتوجه الدولة بخصوص زيادة الاهتمام بالرياضة من جهة وتمكين المرأة من جهة أخرى. وأضافت بأن المهتمين من الجنسين بهذه الرياضة بإمكانهم الانضمام للتدريبات حيث تم الاتفاق على إدراجها ضمن أنشطة نادي مشرف للقوس والسهم تمهيداً لإقامة بطولات خاصة بهذه الرياضة التي تعد من أقدم الرياضات في العالم والمنطقة.

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