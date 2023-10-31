البطلة العالمية والمدربة البولندية أنا كولوسكا تقدم دورة تدريبية للسيدات في رياضة القوس والسهم التاريخي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدمت البطلة العالمية والمدربة البولندية أنا كولوسكا، أمس الأول دورة تدريبية للسيدات في رياضة القوس والسهم التاريخي، أقيمت الدورة على مدار ثلاثة أيام، يوم 27 أكتوبر في أبوظبي بنادي أبوظبي للقوس والسهم ويومي 28 و 29 أكتوبر في دبي بنادي مشرف للقوس والسهم وكانت الدورة من تنظيم مدربة القوس والسهم لاورا ريمكوت ، شارك في الدورة عدد 15 سيدة تعرفن على لعبة القوس والسهم التاريخي بكافة جوانبه حيث أشتملت الدورة على محاضرة نظرية وممارسة عملية. في ختام الدورة تم توزيع الشهادات على المشاركين.
وأكدت المدربة لاورا ريمكوت أن نشر المعرفة برياضة القوس والسهم التاريخي ضمن أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع لاسيما بين السيدات الأمر الذي يتماشى وتوجه الدولة بخصوص زيادة الاهتمام بالرياضة من جهة وتمكين المرأة من جهة أخرى. وأضافت بأن المهتمين من الجنسين بهذه الرياضة بإمكانهم الانضمام للتدريبات حيث تم الاتفاق على إدراجها ضمن أنشطة نادي مشرف للقوس والسهم تمهيداً لإقامة بطولات خاصة بهذه الرياضة التي تعد من أقدم الرياضات في العالم والمنطقة.
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