طرق دبي تستكمل أعمال الفحص الشامل لجسور المترو الواقعة على قناة دبي المائية

انتهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي من أعمال الفحص الشامل لجسور المترو وركائزها الواقعة على قناة دبي المائية، التي تقع بين محطة الخليج التجاري ومحطة أون بأسيف، وتعد جسور المترو على القناة المائية من الروابط المهمة للخط الأحمر لمترو دبي، يعكس هذا الإنجاز حرص الهيئة على استدامة أصولها ومرافقها مما يرفع ذلك من كفاءتها وعمرها التشغيلي، ويعزز التنقل الآمن والسهل في مترو دبي.

وأكد محمد حسن الأميري، مدير إدارة صيانة القطارات بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، أن عمليات التفتيش على أصول ومرافق مترو دبي، تعتبر من المهام الرئيسة التي تضمن التأكد من حالة الأصول والكشف عن أي أضرار أو تلف قد يؤثر في سلامتها، موضحاً أن الهيكل الخارجي للأصول الموجودة تحت سطح الماء يخضع لفحص شامل كل خمس سنوات، بينما تخضع أعمدة الجسور فوق مستوى سطح الماء لفحص وتفتيش شامل بشكل سنوي وفحص تفصيلي كل 5 سنوات. ويعتبر التفتيش على ركائز الجسور التي تحمل مسارات القطارات من مهام الصيانة والسلامة الروتينية الأساسية، والتأكد من كفاءتها ليضمن انسيابية تنقل الركاب عند استخدامهم لمترو دبي.

وأضاف الأميري: "تضمنت عمليات تفتيش هياكل الأصول الموجودة تحت سطح الماء لجسور المترو فحص نظام العزل المائي، والمصدات، ونظام الحماية الخرسانية، كما استُخدِمَت بارجة خاصة لفحص أعمدة الجسور للتأكد من سلامتها، إلى جانب عمليات تفتيش فرق الغطس التي استعانت بأحدث التقنيات والكاميرات الدقيقة للتأكد من سلامة هياكل جسور المترو تحت المائية."

وتعد جسور المترو في قناة دبي المائية من المكونات الأساسية للبنية التحتية لشبكة مترو دبي والتي تتألف من ركائز خرسانية مسلحة ممتدة عبر مجرى قناة دبي، وتتمثل وظيفتها الأساسية في اسناد الاحمال نتيجة اوزان الهيكل أثناء مرور القطارات، وكذلك فان هذه الركائز مصممة لمقاومة الهزات الأرضية وذلك لِما يمثله هذا المنشأ من جزء أساسي وحرج من أصول مترو دبي.



وتحرص هيئة الطرق والمواصلات دائماً على تنفيذ أعمال الصيانة لأصولها الحرجة بأتباع أعلى المعايير العالمية للمحافظة على حالة وأداء الأصول بما يتوافق وأعلى معايير السلامة والاستدامة لتحقيق الريادة في التنقل السهل والمستدام.



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