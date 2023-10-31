بنك الإمارات للطعام يُكرم شركاءه الاستراتيجيين والمساهمين والمتطوعين خلال حفله السنوي

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بنك الإمارات للطعام، وبحضور سعادة داوود الهاجري، نائب رئيس مجلس أمناء البنك، خلال حفله السنوي، نتائج مبادراته الإنسانية وأهم إنجازاته خلال الفترة من شهر يناير الماضي حتى نهاية الربع الثالث للعام 2023، كما كرّم البنك خلال الحفل 67 جهةً من شركائه الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، والشركات المساهمة والداعمة، والفرق التطوعية، إضافةً إلى فرق عمل البنك، تقديراً لجهودهم في تعزيز ودعم أعماله وحملاته هذا العام.

وأكد سعادة داوود الهاجري خلال الحفل، الذي حضره أعضاء مجلس أمناء البنك وممثلو الشركات الداعمة والمتطوعين، على الدور الرئيسي الذي قامت به مختلف الجهات من شركاء ومساهمين ومتطوعين في إنجاح مبادرات ونشاطات وحملات البنك، بما قدموه من دعم وجهود ساهمت في تحقيق البنك لأهدافه الإنسانية والخيرية في إيصال الغذاء والطعام إلى مستحقيه حول العالم، وإحداث تأثير إيجابي ملموس في حياة الأفراد.

وقال سعادته: "منذ انطلاق البنك، كان وما يزال هدفه الأسمى جمع وتوفير الطعام والغذاء وإدارة الفائض منه والحدّ من هدره وإيصاله للمستفيدين محلياً وعالمياً، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامته، وترسيخ الأهداف الإنسانية والاجتماعية النبيلة التي يعليها البنك، ومفهوم المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوّعي، إذ سخّر لهذا الهدف جهوداً كبيرة وساعات عملٍ طويلة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين".



وأضاف: "جاءت المبادرات والأنشطة الخيرية والتطوعية والإنسانية التي نفذها البنك، ترجمةً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإعلاء قيم الخير والعطاء وتقديم يد العون لجميع المستحقين، كما تُجسد إسهامات البنك نهج دولة الإمارات وقيمها الإنسانية السامية ، وتأكيدها على التضامن مع الأشقاء ومختلف شعوب العالم التي تتعرض لكوارث وأزمات ومساعدتها على احتوائها وتخفيف آثارها".

وحقق بنك الإمارات للطعام جملةً من الإنجازات المهمة خلال العام 2023، حيث بلغ عدد المستفيدين من وجبات فائض الطعام التي وُفرتها المؤسسات الغذائية إلى 12,746,244 فرداً، واستطاع البنك بالتنسيق مع الشركاء من إيصال قرابة 293 طناً من الأغذية إلى الهلال الأحمر الإماراتي كحملات إغاثة أُرسلت إلى تركيا وسورية، و54 طناً لإغاثة ليبيا في أعقاب الفيضانات القوية التي اجتاحت مواقع مختلفة في الدول الثلاثة، و 60 طناً ضمن حملة تراحم من أجل عزة ، وذلك ضمن جهود البنك لتوفير الغذاء على المستوى العالمي.

¬كما نظّم بنك الإمارات للطعام 49 برنامجاً توعوياً وحملةً خلال العام الجاري، استهدفت مختلف شرائح المجتمع، شارك فيها 5,893 فرداً، و1,596 متطوعاً، إضافةً إلى 611 متبرعاً. كذلك، عقد البنك 10 اتفاقيات شراكة وتعاون مع جهات محلية وإقليمية ودولية لتعزيز شبكة أعماله وحملاته الخيرية والتطوعية والإنسانية.



وتمكن بنك الإمارات للطعام من تحقيق أثرٍ بيئي إيجابي تمثل بتحويل 3,807 أطنان من الأغذية عن مسار الطمر وهو ما يعادل 1.5 مليون وجبة، وذلك ضمن مستهدفاته لتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن هدر الطعام، وتعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

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