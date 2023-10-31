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الحوثيون يطلقون دفعة صواريخ بالستية ومجنحة تجاه الاحتلال

10/31/2023 10:00:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال
المتحدث العسكري للحوثيين:
أطلقنا دفعة صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة على أهدافا مختلف على الأراضي المحتلة

وتابع في تصريح اليوم الثلاثاء أن هذه هي الدفعة الثالثة التي يتم إطلاقها على الأراضي المحتلة "ومستمرون فيها نصرة للشعب الفلسطيني".

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