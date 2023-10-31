الحوثيون يطلقون دفعة صواريخ بالستية ومجنحة تجاه الاحتلال
التاريخ
10/31/2023 10:00:08 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال
المتحدث العسكري للحوثيين:
أطلقنا دفعة صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة على أهدافا مختلف على الأراضي المحتلة
وتابع في تصريح اليوم الثلاثاء أن هذه هي الدفعة الثالثة التي يتم إطلاقها على الأراضي المحتلة "ومستمرون فيها نصرة للشعب الفلسطيني".
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