الحوثيون يتعهدون باستمرار قصف اسرائيل

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
اعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين " يحيى سريع
"، عن اطلاق مسيرات على أهداف بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ممتهدا بالاستمرار في ضرب "إسرائيل".
وبين " يحيى سريع" ان الحوثيين أطلقوا صواريخ ومسيرات على أهداف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف سريع : هذه هي الدفعة الثالثة التي نطلقها على الأراضي المحتلة ومستمرون فيها نصرة للشعب الفلسطيني.
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