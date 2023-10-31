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الحوثيون يتعهدون باستمرار قصف اسرائيل

10/31/2023 10:00:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
اعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين " يحيى سريع
"، عن اطلاق مسيرات على أهداف بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ممتهدا بالاستمرار في ضرب "إسرائيل".

وبين " يحيى سريع" ان الحوثيين أطلقوا صواريخ ومسيرات على أهداف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف سريع : هذه هي الدفعة الثالثة التي نطلقها على الأراضي المحتلة ومستمرون فيها نصرة للشعب الفلسطيني.


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