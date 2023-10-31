الحوثيون يتعهدون باستمرار قصف اسرائيل

MENAFN - Khaberni) خبرني -اعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين " يحيى سريع"، عن اطلاق مسيرات على أهداف بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ممتهدا بالاستمرار في ضرب "إسرائيل".

وبين " يحيى سريع" ان الحوثيين أطلقوا صواريخ ومسيرات على أهداف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف سريع : هذه هي الدفعة الثالثة التي نطلقها على الأراضي المحتلة ومستمرون فيها نصرة للشعب الفلسطيني.



