الدورة الثالثة من "قمة أبوظبي للمدينة الذكية" تنطلق تحت شعار "مدن ذكية لعالم مستدام"

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- BCW Global) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - 31 أكتوبر 2023 – أطلقت دائرة البلديات والنقل – أبوظبي اليوم فعاليات الدورة الثالثة من "قمة أبوظبي للمدينة الذكية" تحت عنوان "مدن ذكية لعالم مستدام"، وتستمر من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2023.
ويشكل هذا الحدث المرموق، الذي يستضيفه فندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد على مدار يومين، أبرز تجمع لتطوير المدن الذكية في المنطقة، حيث يجمع كوكبة من الخبراء والمسؤولين الحكوميين وقادة القطاع والخبراء الاستراتيجيين وصنّاع القرار من القطاعين العام والخاص، لإبرام حوارات معمقة حول أفضل الممارسات والتحديات المتعلقة بتطوير المدن الذكية.
وتحت شعار "المدن الذكية من أجل عالم مستدام"، تبحث قمة هذا العام كيف يساهم استخدام تقنيات المدن الذكية في معالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم، بما في ذلك تغير المناخ، والتوسع الحضري، وانعدام المساواة، بالإضافة إلى استكشاف تقنيات المدينة الذكية كحلول مبتكرة لمعالجة القضايا العالمية الملحة، ولا سيما في مجال الاستدامة والمناخ.
وتمثِّل القمة أيضاً مصدر إلهام للابتكار والتقدُّم في مجال المدن الذكية والذكاء الاصطناعي، وتجمع تحت مظلتها كوكبة من القادة العالميين، وصُنّاع القرار، وشركات القطاع الخاص في العاصمة الإماراتية، لتشكِّل منصةً استثنائية لتبادل الأفكار والتعاون، وتعزِّز الريادة العالمية لأبوظبي في مجالات المدن الذكية والذكاء الاصطناعي. وتدور مناقشات القمة عن أحدث التطبيقات والممارسات العالمية في مجال المدن الذكية والمستدامة، ويشمل ذلك التنقل الذكي، والطاقة الذكية، والمباني الذكية، والرعاية الصحية.
وشهدت القمة الكشف عن أحدث ابتكارات شركة هيونداي في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ تاكسي هيونداي سوناتا الذكية، والذي تم بحضور معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل. وتم تجهيز هذه السيارة الرائدة بتقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة وخدمات البث، وهي مصممة لتعزيز مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء بشكل عام.
وتتعاون دائرة البلديات والنقل مع ثلاثة من كبار مزودي خدمات وتقنيات المدن هم e& وهواوي لتحفيز مشاريع المدن الذكية، وتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من أحدث التوجهات التكنولوجية في تطوير المدن الذكية. وشكلت القمة منصة لتوقيع العديد من مذكرات التفاهم بين دائرة البلديات والنقل ومجموعة من الشركات البارزة، بما في ذلك هواوي واتصالات، والتي تؤكد التزام الدائرة بتعزيز التعاون وحفز التقدم التكنولوجي.
وكما شهدت القمة عرض العديد من المشاريع الرئيسية المرتبطة بالمدن الذكية في أبوظبي؛ ومنها منصة المدينة الذكية المرتكزة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين عملية صنع القرار في المدينة؛ والحدائق الذكية المصممة لتعزير مستويات الحياة وكفاءة خدمات المدينة باستخدام أجهزة إنترنت الأشياء المستدامة؛ وإطلاق شبكة هلا واي فاي المجانية التي تقدمها دائرة البلديات والنقل بالتعاون مع مزودي خدمات الاتصالات في دولة الإمارات. وتهدف هذه الخدمة إلى تحسين البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات، وتوفير تغطية واي فاي عامة واسعة النطاق في مواقع متنوعة حول الإمارة، بما في ذلك الحدائق العامة (19 في أبوظبي، و11 في العين، و14 في الظفرة)، والشواطئ (شاطئ كورنيش أبوظبي وشاطئ البطين)،والحافلات.
وبهذه المناسبة، قال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل: "يعكس تربع أبوظبي في المركز 13 عالمياً من أصل 141 مدينة في مؤشر المدن الذكية 2023 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية التزامنا بالانفتاح والابتكار والشمولية والاستدامة، مما يؤكد تفانينا في تطوير المدن الذكية. وتتماشى هذه القمة مع الخطة الاستراتيجية لدائرة البلديات والنقل واستراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، مؤكدةً التزامنا بتطوير المدن الذكية وتحقيق الاستدامة. كما تأتي القمة انعكاساً لتصنيف أبوظبي المتواصل كأذكى مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدار ثلاث سنوات، والذي يؤكد ريادتنا في المشهد المتطور للمدن الذكية والمستدامة".
وأعربت جونغ سوك بارك، الأمين العام لمنظمة العالمية للمدن الذكية والمستدامة، عن فخرها بالمشاركة في هذا الحدث المهم الذي يعمل لأجل بناء عالم مستدام، وأشادت بالنهج الحكيم لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادة أبوظبي في الدعوة إلى تطوير المدن المستدامة والذكية. وأعربت عن تقديرها لمساهمة أبوظبي القّيمة كعضو مؤسس في الشركة. وأعلنت عن اختيار أبوظبي للمقر الإقليكي للمنظمـة في منطقة الشرق الأوسط، مما يعكس تقدم الإمارة الملحوظ في نهجها للمدن الذكية.
وأكد سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة ابوظبي على أهمية قمة ابوظبي للمدينة الذكية تحت عنوان "مدن ذكية لعالم مستدام" والذي يتواكب مع توجهات القيادة الرشيدة نحو استشراف المستقبل برؤى حكيمة تخطط للاستفادة من احدث تقنيات الذكاء الإصطناعي من اجل مستقبل مستدام يعتمد على التقنيات المتطورة والذكية وهذا ماتقدمه القمة من نتائج تجارب وخبرات عالمية متميزة إلى جانب ما تقدمه ابوظبي من إنجازات ونجاحات تتواصل بخطى واثقة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتي عززت الجهود واختصرت الوقت وقدمت نتائج مثمرة في العمل الشرطي والأمني و انعكست على رفاه وسعادة المجتمع.
وأوضح سعادته ان ما يتحقق من انجازات هو ثمرة للرعاية والدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله لافتاً إلى ابرز إنجازات أبوظبي في مواصلة تصدر قائمة المدن الأكثر أماناً في العالم وقد استعانت القيادة العامة لشرطة ابوظبي بمنظومة المدينة الآمنة والذكية وتوظيف واستثمار وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف ميادين العمل الشرطي والأمني من خلال التحليل الاستباقي في التعامل مع الأزمات الطارئة والسرعة في زمن الاستجابة الأمنية مما أسهم في زيادة فاعلية الاجهزة الامنية لدعم متخذي القرار.
وأشار إلى ان النجاح الذي تفردت به منظومة تنبيه السائقين في حالات الطوارئ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي في خفض الحوادث الجسيمة والوفيات خلال الأحوال الجوية المتقلبة، منذ البدء بتطبيقها في عام 2018 وحتى العام 2023 ، وصولاً لنتائج ريادية مثمرة وهي "صفر وفيات" و "صفر حوادث جسيمة" في الاحوال الجوية المتقلبةيعد واحدا من إنجازات يتم التخطيط لها بعناية فائقة تحت اشراف خبرائنا من الكوادر الوطنية في شرطة أبوظبي و ضمن عمل يتواصل بمؤشرات دقيقة وذكية لوضع أفضل الحلول التي تعزز السلامة والأمن والأمان في ابوظبي .
ومن جانبه قال سعادة العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة: "نرحب بإطلاق الدورة الثالثة من "قمة أبوظبي للمدينة الذكية" تحت شعار "مدن ذكية لعالم مستدام". هذا الحدث الهام يمثل منصةً هامة لتبادل الأفكار والمعرفة حول الابتكارات في المدن الذكية والذكاء الاصطناعي، فنحن في هيئة أبوظبي للدفاع المدني نؤمن بأهمية تبني التقنيات الذكية والمدينة الذكية كأدوات مهمة لاستدامة منظومة السلامة في إمارة أبوظبي.
وأضاف: "إن مشاركتنا في هذه القمة تجسد التزامنا بتطوير المدن الذكية وتبادل المعرفة والتجارب في هذا المجال. كما أننا واثقون من أن هذه القمة ستساهم بشكل كبير في تعزيز الريادة العالمية لأبوظبي في هذه المجالات، ونشكر دائرة البلديات والنقل على جهودها المستمرة في دعم التنمية المستدامة والمدن الذكية، ونتمنى للقمة النجاح والتفوق في تحقيق أهدافها."
ومن الجدير بالذكر أن دولة الإمارات حقَّقت تقدُّماً كبيراً في مجال البحث العلمي وتطوير الذكاء الاصطناعي، ما عزَّز قدرتها على التعامل مع التحديات العالمية الأخيرة. وتهدف دورة هذا العام من "قمة أبوظبي للمدينة الذكية"، إلى استقطاب مزيد من الخبراء وأصحاب الرؤى الذين سيدعمون بأفكارهم المرحلة التالية، والإسهام في إرساء أطر عمل ورؤية واضحَين لضمان قابلية العيش في المدن الذكية، وجعلها أكثر قدرةً على التكيُّف والاستجابة للتحديات، وتسخير المهارات المحلية والمؤسَّسات المجتمعية والتقنيات الرائدة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
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