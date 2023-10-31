داخلية غزة: لم تدخل القطاع قطرة واحدة من الوقود

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إياد البزم، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، ويواصل عدوانه الهمجي لليوم الـ25 على التوالي، في ظل حصار مطبق يمنع فيه الوقود والكهرباء والماء والغذاء عن سكان القطاع.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء،“لم تدخل غزة قطرة واحدة من الوقود منذ بدء العدوان، ونحن أمام كارثة كبيرة، ويجب إدخال الوقود فوراً ووقف هذا الإجرام الإسرائيلي”.

وأكد أن قوات الاحتلال أبادت مناطق سكنية كاملة في شمال غرب قطاع غزة، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال دخلت من منطقة شمال غرب غزة وآلياتها موجودة في منطقة الكرامة، وفي شارع صلاح الدين وتحاول الوصول إلى شارع الرشيد.