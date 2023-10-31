داخلية غزة: لم تدخل القطاع قطرة واحدة من الوقود

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- Khaberni) خبرني - قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إياد البزم، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، ويواصل عدوانه الهمجي لليوم الـ25 على التوالي، في ظل حصار مطبق يمنع فيه الوقود والكهرباء والماء والغذاء عن سكان القطاع.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء،“لم تدخل غزة قطرة واحدة من الوقود منذ بدء العدوان، ونحن أمام كارثة كبيرة، ويجب إدخال الوقود فوراً ووقف هذا الإجرام الإسرائيلي”.
وأكد أن قوات الاحتلال أبادت مناطق سكنية كاملة في شمال غرب قطاع غزة، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال دخلت من منطقة شمال غرب غزة وآلياتها موجودة في منطقة الكرامة، وفي شارع صلاح الدين وتحاول الوصول إلى شارع الرشيد.
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