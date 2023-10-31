الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط صاروخ أطلق من منطقة البحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، اعتراض قواته لصاروخ أطلق من منطقة البحر الأحمر، مع تصاعد التوترات الإقليمية في ظل الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة.
وقال الجيش في بيان: "تم إطلاق صاروخ أرض-أرض في اتجاه الأراضي الإسرائيلية من منطقة البحر الأحمر وتم اعتراضه بنجاح بواسطة نظام الدفاع الجوي المضاد للصواريخ آرو (السهم)".
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