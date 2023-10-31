الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط صاروخ أطلق من منطقة البحر الأحمر

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، اعتراض قواته لصاروخ أطلق من منطقة البحر الأحمر، مع تصاعد التوترات الإقليمية في ظل الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان: "تم إطلاق صاروخ أرض-أرض في اتجاه الأراضي الإسرائيلية من منطقة البحر الأحمر وتم اعتراضه بنجاح بواسطة نظام الدفاع الجوي المضاد للصواريخ آرو (السهم)".

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