سيتي مع ليفربول وبايرن مع دورتموند.. مباريات القمة تطغى على نوفمبر

مع وصول بطولات الدوري المحلية لكرة القدم في أوروبا إلى فعاليات الربع الثاني من الموسم الحالي، تنتظر الملاعب الأوروبية العديد من المباريات الكبيرة ولقاءات القمة خلال شهر نوفمبر المقبل، كما تترقب الملاعب العالمية أكثر من مباراة مهمة.

وإلى جانب المباريات المهمة والكبيرة في الدوريات الأوروبية، ستكون بطولات الأندية الأوروبية (دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي) على موعد مع أكثر من مباراة مهمة مع بداية الجولات الحاسمة في دور المجموعات، كما يشهد منتصف نوفمبر الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وفي الدوريات الأوروبية، يستحوذ الدوري الإنجليزي كالمعتاد على نصيب كبير من مباريات القمة والمواجهات الكبيرة في ظل تقارب المستوى بين العديد من الفرق وتعدد لقاءات الديربي والقمة.

وتبدأ هذه اللقاءات بمباراة نيوكاسل مع أرسنال في الجولة الـ 11 يوم السبت المقبل، ويعقبها لقاء "ديربي" لندن بين توتنهام وتشيلسي الثلاثاء المقبل، وتعقبها في الجولة التالية مباشرة مباراة تشيلسي مع مانشستر سيتي حامل اللقب في 12 نوفمبر.

كما تشهد الجولة التالية (الـ 13) مباراة القمة بين مانشستر سيتي وليفربول، التي أصبحت من أبرز المواجهات على الساحة الأوروبية والعالمية في السنوات الماضية، ويلتقي في نفس الجولة وبنفس اليوم (25 نوفمبر) فريقا نيوكاسل وتشيلسي.

وفي الدوري الإيطالي، يلتقي فريقا لاتسيو وروما في "ديربي" العاصمة الإيطالية بالجولة الـ 12 من المسابقة في 12 نوفمبر، كما تشهد الجولة التالية لقاء القمة بين يوفنتوس وانتر ميلان في 26 نوفمبر.

ومع الصراع الخماسي على صدارة الدوري الألماني، تشهد المسابقة أكثر من مباراة قوية في نوفمبر، ولكن أهمها على الإطلاق سيكون لقاء القمة بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ حامل اللقب يوم السبت المقبل بالجولة العاشرة من البطولة، كما يلتقي شتوتجارت مع بوروسيا دورتموند بالجولة التالية في 11 نوفمبر.

وتأتي مباراة باريس سان جيرمان مع موناكو في 25 نوفمبر بالجولة الـ 13 من الدوري الفرنسي ضمن أبرز المباريات في الأسابيع المقبلة خاصة مع وضع الفريقين ضمن مراكز المقدمة في الدوري، الذي يسعى سان جيرمان للدفاع عن لقبه فيه.

وبرغم عدم وجود أي مواجهات بين الثلاثي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة حامل اللقب في الدوري الإسباني، لا تخلو البطولة من المباريات المهمة في نوفمبر؛ حيث يلتقي ريال مدريد مع فالنسيا في 12 نوفمبر بالجولة الـ 13.

وتشهد منافسات دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي أكثر من مباراة مهمة ومؤثرة في سباق التأهل إلى دور الـ 16 مثل مباراتي بوروسيا دورتموند مع نيوكاسل وميلان الإيطالي مع باريس سان جيرمان في المجموعة السادسة (الحديدية)، وذلك في 7 نوفمبر المقبل، ومباراتي ميلان مع دورتموند وسان جيرمان مع نيوكاسل بنفس المجموعة في الجولة التالية يوم 28 من الشهر نفسه.

كما يلتقي مانشستر سيتي مع لايبزج الألماني وبرشلونة مع بورتو البرتغالي في 28 نوفمبر أيضا، وتليها في اليوم التالي مباراتا بنفيكا البرتغالي مع انتر ميلان وريال مدريد مع نابولي بطل الدوري الإيطالي.

وتجتذب أكثر من مباراة في الجولتين الأخيرتين من تصفيات يورو 2024 أهمية كبيرة لتأثيرها في سباق التأهل إلى النهائيات؛ ومنها مباريات إيطاليا مع مقدونيا الشمالية في 17 نوفمبر وهولندا مع أيرلندا في اليوم التالي وأوكرانيا مع إيطاليا في 20 من الشهر نفسه واليونان مع فرنسا وجبل طارق مع هولندا في اليوم التالي.

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