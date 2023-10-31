معارك ضارية.. إسرائيل تبدأ هجوماً برياً شاملاً على غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية بدأت هجومها البري على قطاع غزة.

وقال أدرعي إن قائد المنطقة الجنوبية للقوات البرية العاملة في قطاع غزة أصدر أمراً، الثلاثاء، تضمن التأكيد على تحقيق النصر على حماس مهما طال القتال وبغض النظر عن صعوبته.

وقال إن الجيش الإسرائيلي سيحارب في الأزقة، وفي الأنفاق، وأينما لزم الأمر حتى يتم القضاء على حماس.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن قواتهِ هاجمت نحو 300 هدف خلال اليوم الأخير من عمليتها العسكرية في قطاع غزة، من بينها محاور لمواقع مضادة للدبابات وإطلاق الصواريخ، وممرات أنفاق ومجمعات عسكرية لحركة حماس.

ودفعت الضغوط الدولية المتزايدة بشأن الأوضاع في غزة القوى الكبرى الأسبوع الماضي إلى دعوة إسرائيل للسماح "بهدنة إنسانية" لإدخال المساعدات وإخراج الرهائن.

ورفضت إسرائيل هذه الدعوات قائلة إن أي هدوء في القتال سيفيد حماس، في أول انقسام علني بين إسرائيل وحلفائها منذ 7 من أكتوبر.

لاحقاً، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يخوض "معارك ضارية" مع مقاتلي حركة حماس، مع توسيع عملياته

البرية في إطار الحرب ضد الحركة الفلسطينية.

وقال الجيش في بيان إن قواته "تخوض معارك ضارية مع حماس في عمق قطاع غزة" متحدثاً عن مقتل "عشرات المسلحين" في الساعات الماضية.

من جهتها، قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها يخوضون "اشتباكاً مع القوات المتوغلة شمال غرب غزة"، ويستهدفون "آليتين" ما أدى الى "اشتعال النيران فيهما"، و"يُجهِزون على قوة بعد دخولها مبنى" في بيت حانون بشمال القطاع.

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