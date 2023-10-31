ترجيحات بأنه حوثي.. إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ“أرض أرض” أطلق من البحر الأحمر

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، استخدامه منظومة“سهم” المضادة للصواريخ الباليستية، لاعتراض صاروخ أرض ـ أرض أطلق من البحر الأحمر.
وقال الجيش في بيان:“تم اعتراض صاروخ أرض ـ أرض أطلق باتجاه إسرائيل من منطقة البحر الأحمر، باستخدام منظومة السهم ـ حيتس للمدى الطويل”.
وأضاف:“تابعت منظومات الرصد التابعة لسلاح الجو مسار الصاروخ، حيث تم اعتراضه بنجاح في التوقيت والموقع العملياتي الأنسب”.
وأوضح أنه“تم استنفار طائرات جيش الدفاع في ساعات الصباح عقب رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر، حيث اعترضت أهدافا معادية حلقت في المنطقة”.
وأشار إلى أن هذه“المرة الأولى منذ بداية الحرب التي يتم فيها تنفيذ اعتراض عملياتي من خلال منظومة حيتس الدفاعية للمدى الطويل”.
وتابع أنه“تم اعتراض جميع التهديدات خارج الأراضي الإسرائيلية، ولم يتم رصد أي خرق للسيادة الإسرائيلية”.
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أشارت في وقت سابق إلى أن مصدر الصاروخ هو على الأرجح من جماعة“الحوثي” في اليمن.
(الأناضول)
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