ترجيحات بأنه حوثي.. إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ“أرض أرض” أطلق من البحر الأحمر

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، استخدامه منظومة“سهم” المضادة للصواريخ الباليستية، لاعتراض صاروخ أرض ـ أرض أطلق من البحر الأحمر.

وقال الجيش في بيان:“تم اعتراض صاروخ أرض ـ أرض أطلق باتجاه إسرائيل من منطقة البحر الأحمر، باستخدام منظومة السهم ـ حيتس للمدى الطويل”.

وأضاف:“تابعت منظومات الرصد التابعة لسلاح الجو مسار الصاروخ، حيث تم اعتراضه بنجاح في التوقيت والموقع العملياتي الأنسب”.

وأوضح أنه“تم استنفار طائرات جيش الدفاع في ساعات الصباح عقب رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر، حيث اعترضت أهدافا معادية حلقت في المنطقة”.

وأشار إلى أن هذه“المرة الأولى منذ بداية الحرب التي يتم فيها تنفيذ اعتراض عملياتي من خلال منظومة حيتس الدفاعية للمدى الطويل”.

وتابع أنه“تم اعتراض جميع التهديدات خارج الأراضي الإسرائيلية، ولم يتم رصد أي خرق للسيادة الإسرائيلية”.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أشارت في وقت سابق إلى أن مصدر الصاروخ هو على الأرجح من جماعة“الحوثي” في اليمن.

(الأناضول)