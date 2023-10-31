الاحتلال: السجن لسنتين على الأقل على فلسطينيين الضفة في حال عبروا عن تأيدهم لفصائل فلسطينية

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء، نظام طوارئ جديد يقضي بفرض "عقوبة بالحد الأدنى الملزم"، بالسجن لسنتين على الأقل، على مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية يعبّرون عن تأييد لمن تصفهم إسرائيل بـ"منظمات إرهابية". ولم تفرض حتى الآن "عقوبة مُلزمة" على عضوية في فصيل فلسطيني.
وجاء في بيان الاحتلال أن نظام الطوارئ الجديد جاء على خلفية "الحرب التي تتواجد فيها دولة إسرائيل اليوم، ووفقا لوجهة نظر استخباراتية جديدة وتوصية قانونية".
وحسب بيان جيش الاحتلال، فإنه اعتقل منذ بداية الحرب على غزة قرابة 1110 فلسطينيين، بينهم 710 اعتقلوا بادعاء انتمائهم لحركة حماس.
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