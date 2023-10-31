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الاحتلال: السجن لسنتين على الأقل على فلسطينيين الضفة في حال عبروا عن تأيدهم لفصائل فلسطينية

10/31/2023 9:06:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء، نظام طوارئ جديد يقضي بفرض "عقوبة بالحد الأدنى الملزم"، بالسجن لسنتين على الأقل، على مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية يعبّرون عن تأييد لمن تصفهم إسرائيل بـ"منظمات إرهابية". ولم تفرض حتى الآن "عقوبة مُلزمة" على عضوية في فصيل فلسطيني.

وجاء في بيان الاحتلال أن نظام الطوارئ الجديد جاء على خلفية "الحرب التي تتواجد فيها دولة إسرائيل اليوم، ووفقا لوجهة نظر استخباراتية جديدة وتوصية قانونية".

وحسب بيان جيش الاحتلال، فإنه اعتقل منذ بداية الحرب على غزة قرابة 1110 فلسطينيين، بينهم 710 اعتقلوا بادعاء انتمائهم لحركة حماس.

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