جماهير شعبنا في طوباس تشيع جثمان الشهيد روحي صوافطة

(MENAFN
- Palestine News Network )
طوباس/PNN-شيّعت جماهير شعبنا في محافظة طوباس، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد روحي صوافطة، الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة طوباس.
وانطلق موكب التشييع من مستشفى طوباس التركي الحكومي، حيث حمل المشيعون جثمان الشهيد في مسيرة غاضبة جابت شوارع المدينة، وسط ترديد للهتافات الوطنية المنددة بمجازر الاحتلال.
واتجه موكب التشييع إلى منزل الشهيد حيث ألقت نظرة الوداع عليه، ثم ووري جثمانه الثرى في مقبرة عائلته.
يذكر أن المواطن روحي رشيد صوافطة (70 عاما) استشهد نتيجة إصابته برصاصة في الوجه خلال اقتحام الاحتلال لمدينة طوباس، كما أصيب 12 مواطنا بالرصاص الحي.
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