جماهير شعبنا في طوباس تشيع جثمان الشهيد روحي صوافطة

MENAFN - Palestine News Network ) طوباس/PNN-شيّعت جماهير شعبنا في محافظة طوباس، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد روحي صوافطة، الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة طوباس.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى طوباس التركي الحكومي، حيث حمل المشيعون جثمان الشهيد في مسيرة غاضبة جابت شوارع المدينة، وسط ترديد للهتافات الوطنية المنددة بمجازر الاحتلال.

واتجه موكب التشييع إلى منزل الشهيد حيث ألقت نظرة الوداع عليه، ثم ووري جثمانه الثرى في مقبرة عائلته.

يذكر أن المواطن روحي رشيد صوافطة (70 عاما) استشهد نتيجة إصابته برصاصة في الوجه خلال اقتحام الاحتلال لمدينة طوباس، كما أصيب 12 مواطنا بالرصاص الحي.