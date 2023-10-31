في مخالفة لقوانين اسرى الحرب : جيش الاحتلال يعتدي على الاسرى

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN / في صور وفيديوهات تظهر وحشية وهمجية الاحتلال تداول افراد جيش الاحتلال فيديوهات ينكلون ويعتدون فيها على الاسرى الفلسطينيين حيث يتفاخرون بجرائمهم عبر نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الاحتلال التي اظهرت العديد حقيقة الجيش الاسرائيلي ودولته.
وراى كثير من الصحفيون والحقوقيون ان هذه الفيديوات التي ظهر فيها جيش الاحتلال وهو يعتدي على المعتقلين الفلسطينيين بشكل همجي اثباتات لمزيد من جرائم الحرب التي يرتكبها جنود جيش الاحتلال وانتهاكاتهم للمواثيق والاعراف الدولية التي تحمي المدنيين واسرى الحرب.
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