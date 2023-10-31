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وفد من جهاز الرقابة البولندي يزور مكافحة الفساد

10/31/2023 9:05:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - زارَ وفدٌ من الجهاز الأعلى للرقابة في بولندا وديوان المحاسبة الأردني اليوم الثلاثاء، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، للاطلاع على طبيعة وآليات عملها في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، ونشر قيم ومبادئ النزاهة وذلك ضمن جولة للوفد على عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية ذات العلاقة.
رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي أعرب عن سعادته بلقاء الوفد الذي ضم رئيس الجهاز الأعلى للرقابة في بولندا ماريان باناش، ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين ومستشارين من الجهاز البولندي، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود والتعاون بين كافة الأجهزة الرقابية لتحقيق الهدف المشترك المتمثل بحماية المال العام ومكافحة جميع أشكال الفساد، ولفت إلى المستوى العالي من التنسيق والتعاون بين الهيئة وديوان المحاسبة الأردني.
من جانبه ثمّن ماريان باناش الجهود التي تبذلها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية والإنجازات التي حققتها في هذا المجال، معرباً عن أمله في تعزيز التعاون مع مؤسسات الرقابة في المملكة الأردنية الهاشمية، في حين أشار الدكتور الحمادين خلال الزيارة إلى أهمية تبادل الخبرات بين الجهات الرقابية بهدف بناء القدرات المؤسسية والتعرف على أفضل الممارسات الدولية في العمل الرقابي والتي بدورها تعزز الممارسات المتعلقة بالمساءلة والشفافية، مشيداً بإنجاز الهيئة لمؤشر النزاهة الوطني.




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