قائد بالقسام: تفجير آلية إسرائيلية ومقتل طاقمها شمال غرب غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد قائد ميداني في كتائب القسام أن أحد المقاتلين فجر عبوة ناسفة في آلية إسرائيلية متوغلة شمال غرب غزة في محور التوام .
واضاف القائد ان التفجير تسبب بمقتل طاقم الالية الاسرائيلية كاملاً .
وكان قد اكد الناطق باسم حماس إن الاحتلال بدأ يتحرك بريا في عدد من المحاور وعمليا بدأ عملية برية لا يريد أن يعلن عنها لاعتبارات خاصة لديه.
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