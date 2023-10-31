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قائد بالقسام: تفجير آلية إسرائيلية ومقتل طاقمها شمال غرب غزة

10/31/2023 9:05:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد قائد ميداني في كتائب القسام أن أحد المقاتلين فجر عبوة ناسفة في آلية إسرائيلية متوغلة شمال غرب غزة في محور التوام .

واضاف القائد ان التفجير تسبب بمقتل طاقم الالية الاسرائيلية كاملاً .

وكان قد اكد الناطق باسم حماس إن الاحتلال بدأ يتحرك بريا في عدد من المحاور وعمليا بدأ عملية برية لا يريد أن يعلن عنها لاعتبارات خاصة لديه.

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